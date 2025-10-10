  • petak, 10. oktobar 2025.
Članovi DVD Nikinci brzo lokalizovali požar u ataru sela
Društvo | Vesti | Ruma
0 Komentara

Članovi DVD Nikinci brzo lokalizovali požar u ataru sela

10. oktobar 2025. godine

U četvrtak, 9. oktobra u 20:30 časova, Dobrovoljno vatrogasno društvo (DVD) Nikinci dobilo je poziv od meštana da je izbio požar u blizini sela Nikinaca. Na teren je odmah upućeno vozilo sa tri člana društva.

Brzom reakcijom vatrogasaca požar je lokalizovan i potpuno ugašen u 21:00 čas. Zahvaljujući pravovremenoj intervenciji, sprečeno je dalje širenje vatre i nastanak veće materijalne štete.

U požaru je izgoreo oko jedan hektar strnjike, a za gašenje je utrošeno oko 2000 litara vode. Ekipa DVD Nikinci vratila se u bazu u 21:20 časova, posle još jedne uspešne intervencije.

Izvor: DVD Nikinci

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

categories_image
Skuplji voda i odnošenje otpada, cena grejanja nepromenjena
categories_image
Efikasna i transparentna isplata podsticaja poljoprivrednicima
categories_image
KINESKI „TECHRON“ DOLAZI U SREM: Gradi se fabrika auto delova?
categories_image
Više novca za kilovat struje
categories_image
Skuplje grejanje u Staroj Pazovi od ove sezone
categories_image
Podnošenje zahteva za podsticaje za organsku biljnu proizvodnju do 7. novembra
Povezane Vesti
categories_image

Društvo | Vesti | Stara Pazova

Uhapšena dva lopova: Opljačkali ...

categories_image

Vesti | Inđija

Usvojen treći rebalans budzeta o...

categories_image

Društvo | Reportaža | Sremska Mitrovica

Dr Marko Kosanović: Srce me vuče...

categories_image

Vesti | Inđija

Krov nad glavom za osam porodica

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

Verified-by-Visa Master-Card-secure-code
Visa-kartica Mastercard-kartica Maestrocard-kartica Dinacard-kartica American-Express-kartica

© Sremske Novine 2025. Sva prava zadržana. | O nama | Uslovi poslovanja | Kontakt