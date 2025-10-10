Članovi DVD Nikinci brzo lokalizovali požar u ataru sela

U četvrtak, 9. oktobra u 20:30 časova, Dobrovoljno vatrogasno društvo (DVD) Nikinci dobilo je poziv od meštana da je izbio požar u blizini sela Nikinaca. Na teren je odmah upućeno vozilo sa tri člana društva.

Brzom reakcijom vatrogasaca požar je lokalizovan i potpuno ugašen u 21:00 čas. Zahvaljujući pravovremenoj intervenciji, sprečeno je dalje širenje vatre i nastanak veće materijalne štete.

U požaru je izgoreo oko jedan hektar strnjike, a za gašenje je utrošeno oko 2000 litara vode. Ekipa DVD Nikinci vratila se u bazu u 21:20 časova, posle još jedne uspešne intervencije.

Izvor: DVD Nikinci

