Zatvor zbog divljačke vožnje između Kuzmina i Sremske Rače

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Sremskoj Mitrovici otkrili su u kontroli saobraćaja devetoricu vozača koji su učinili teže saobraćajne prekršaje.

Patrola je u Novoj Pazovi zatekla pedesettrogodišnjeg vozača „opela“ sa 2,92 promila alkohola u organizmu i bez izdate vozačke dozvole, a u Belegišu tridesetpetogodišnjaka koji je vozio „pežo“ sa 2,15 promila alkohola.

U Staroj Pazovi su otkriveni dvadesetjednogodišnjak koji je upravljao „fordom“ i dvadesetčetvorogodišnji vozač „pežoa“, obojica pod uticajem kanabisa, dvadesetosmogodišnjak koji je vozio „dačiju“ pozitivan na kanabis i amfetamin, kao i dvadesetčetvorogodišnji vozač „folksvagena“ pod dejstvom amfetamina.

Nakon isključenja iz saobraćaja, ovim vozačima je određeno zadržavanje i protiv njih su podnete odgovarajuće prekršajne prijave.

Presretač je na putnom pravcu Kuzmin – Bosut kod Sremske Mitrovice otkrio dvadesetpetogodišnjeg vozača „golfa“ koji je, pretičući drugo vozilo preko neisprekidane uzdužne linije vozio brzinom od 181,8 kilometara na čas, za 101,8 više nego od dozvoljene. Nakon toga je u Bosutu pretekao automobil preko neisprekidane linije brzinom od 155,2 kilometra na čas, što je za 105,2 kilometra više od dozvoljene brzine u naselju, da bi na putu Bosut – Sremska Rača preticao kolonu vozila preko isprekidane uzdužne linije.

Vozač je priveden nadležnom prekršajnom sudiji koji mu je izrekao kaznu zatvora od 30 dana, novčanu kaznu od 154.000 dinara i zabranu upravljanja motornim vozilom B kategorije od 12 meseci.

Saobraćajna policija je na području Pećinaca zaustavila četrdesetpetogodišnjeg vozača „fijata“ koji je, bez izdate vozačke dozvole i sa 0,95 promila alkohola u organizmu vozio brzinom od 107 kilometara na čas u naselju gde je dozvoljeno 50 kilometara na čas, a na putu Kuzmin – Bosut šezdesetčetvorogodišnjeg vozača „hjundaija“ koji je, pretičući drugo vozilo preko neiprekidane uzdužne linije u naselju, vozio brzinom od 124,6 kilometara na čas.

Nakon isključenja iz saobraćaja, oba vozača su privedena nadležnim prekršajnim sudijama.

Iz MUP-a apeluju na sve učesnike u saobraćaju, posebno na vozače, da dosledno poštuju sve saobraćajne propise, radi svoje i bezbednosti drugih učesnika u saobraćaju.

