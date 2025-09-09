  • utorak, 9. septembar 2025.
U sredu testiranje sirena za javno uzbunjivanje na teritoriji opštine Beočin
Vesti | Beočin
0 Komentara

U sredu testiranje sirena za javno uzbunjivanje na teritoriji opštine Beočin

9. septembar 2025. godine

Obaveštavamo građane opštine Beočin da će se u sredu, 10. septembra u 12 časova izvršiti testiranje sirena za javno uzbunjivanje emitovanjem signala jednoličnog tona u trajanju od 60 sekundi (znak za prestanak opasnosti). Ovakve provere ispravnosti oglašavanja sirena za javno uzbunjivanje vrše se svakog trećeg meseca (mart, jun, septembar, decembar) tekućeg kvartala kalendarske godine a ovo je treće testiranje sirena za javno uzbunjivanje u ovoj godini – stoji u saopštenju Opštine Beočin.

foto: Opština Beočin

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

categories_image
Sutra akcija dobrovoljnog davanja krvi u Beočinu
categories_image
Radovi u ulici Branka Radičevića u Novom Slankamenu
categories_image
Dušanova „žuta“ škola dobija i zelenu boju
categories_image
PODRŠKA POLJOPRIVREDNICIMA: Za nabavku mašina i opreme 550 miliona dinara
categories_image
Počela 47. kampanja u pećinačkoj šećerani
categories_image
Romskim učenicima u Beočinu uručen školski pribor
Povezane Vesti
categories_image

Društvo | Hronika | Vesti

Uspeh na državnom prvenstvu iz p...

categories_image

Hronika | Sremska Mitrovica | Vesti

SVETOSAVSKI POKLONI

categories_image

Vesti

Zakazana XIV sednica Skupštine G...

categories_image

Kultura | Vesti

Književno veče Ranke Tanasić Bar...

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

Verified-by-Visa Master-Card-secure-code
Visa-kartica Mastercard-kartica Maestrocard-kartica Dinacard-kartica American-Express-kartica

© Sremske Novine 2025. Sva prava zadržana. | O nama | Uslovi poslovanja | Kontakt