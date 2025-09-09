U sredu testiranje sirena za javno uzbunjivanje na teritoriji opštine Beočin

Obaveštavamo građane opštine Beočin da će se u sredu, 10. septembra u 12 časova izvršiti testiranje sirena za javno uzbunjivanje emitovanjem signala jednoličnog tona u trajanju od 60 sekundi (znak za prestanak opasnosti). Ovakve provere ispravnosti oglašavanja sirena za javno uzbunjivanje vrše se svakog trećeg meseca (mart, jun, septembar, decembar) tekućeg kvartala kalendarske godine a ovo je treće testiranje sirena za javno uzbunjivanje u ovoj godini – stoji u saopštenju Opštine Beočin.

foto: Opština Beočin

