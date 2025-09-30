Trijumf u Jaši Tomiću krunisao put pećinačkog „Nesporazuma“ – 28 nagrada do sada

Pozorišna predstava „Nesporazum“ u produkciji Kulturnog centra „Pećinci“, rađena po motivima istoimene drame Albera Kamija u adaptaciji i režiji Slobodana Stankovića, ostvarila je novi veliki uspeh – na 18. Festivalu tradicionalnih pozorišnih formi amatera Vojvodine, održanom u Jaši Tomiću od 20. do 28. septembra, ponela je čak sedam priznanja.

Prema odluci stručnog žirija kojim je predsedavao glumac i profesor glume na Akademiji umetnosti u Novom Sadu Predrag Momčilović, „Nesporazum“ je proglašen za najbolju predstavu festivala u celini, dok je isto priznanje dobio i od strane žirija publike. Nagrada za najbolju režiju pripala je Slobodanu Stankoviću, koji je ovim priznanjem još jednom potvrdio svoj autorski pečat u tumačenju Kamijeve drame.

-Svaka nagrada koju ova predstava dobije, za mene je pre svega priznanje ansamblu koji je izneo ogromnu težinu teksta i scenske forme. Radili smo hrabro, svesni da Kamijev apsurd i tišina nose veliku odgovornost. Uspeli smo da stvorimo pozorište koje ostaje u gledaocu dugo posle. Ovo je dokaz da i amaterska scena može biti snažna, promišljena i estetski upečatljiva. Ponosan sam što iz male sredine šaljemo velike poruke – ističe Stanković.

Od ukupno pet festivalskih pohvala za glumačka ostvarenja, posebno su istaknuti Jelena Nedeljković za ulogu Marte i Bojan Naić za ulogu Jana.

-Igranje Jana bilo je moje najveće glumačko iskušenje do sada. To je lik koji nosi težinu neprihvatanja, krivice i uzaludne nade, i nije bilo lako ući u njegovu kožu. Nagrada koju sam dobio je potvrda da smo kao ansambl uspeli da ispričamo snažnu i univerzalnu priču. Hvala reditelju i kolegama što su mi verovali i podržavali me na ovom putu. Ovo priznanje je podstrek da nastavim da rastem u pozorištu – kaže Naić.

Žiri publike proglasio je Jelenu Nedeljković za najbolju žensku ulogu festivala, a uz to je nagrađena i diplomom za najbolje glumačko ostvarenje u predstavi.

-Uloga Marte za mene je bila putovanje kroz bol, ćutanje i žudnju. Svaka proba bila je suočavanje sa sobom i granicama sopstvene snage. Nagrade koje sam dobila doživljavam kao priznanje za sve nas – za ansambl koji je disao kao jedan. Posebno mi znači podrška publike koja je u svakoj izvedbi prepoznavala emociju. Za mene je najveći uspeh što smo ovom predstavom dotakli ljude – kaže Nedeljković.

Ovim priznanjima predstava „Nesporazum“ je dostigla neverovatnih 28 festivalskih nagrada, čime je postala jedna od najnagrađivanijih amaterskih pozorišnih postavki u Srbiji.

Do sada je predstava trijumfovala na gotovo svim najznačajnijim takmičarskim festivalima u zemlji i regionu: na 48. FEDAS-u u Beočinu osvojila je nagrade za najbolju predstavu u celini (po odluci žirija i publike), najbolju režiju, scenografiju i više glumačkih priznanja; na 61. FAPDV-u u Bačkoj Palanci nagrađena je sa tri priznanja za glumačka ostvarenja; na međunarodnom 20. IFAT-u u Laktašima dobila je nagrade za najbolju režiju i najbolju žensku ulogu; na 28. FAPSu u Novom Sadu osvojene su nagrade za najbolju žensku (Merima Radivojević) i mušku ulogu (Bojan Naić), kao i priznanje „Velja Macut“ za doprinos amaterskom stvaralaštvu. U Jaši Tomiću ovaj impresivni niz zaokružen je sa još sedam priznanja, što „Nesporazum“ svrstava u pravi fenomen domaće amaterske scene.

