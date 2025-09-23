  • utorak, 23. septembar 2025.
Teatar “Gartel” zablistao u Lazarevcu
Teatar “Gartel” zablistao u Lazarevcu

Na 37. Međunarodnom festivalu humora za decu, u okviru Revije dečijeg dramskog stvaralaštva, koja je održana u Lazarevcu, Teatar “Gartel” iz Sremske Mitrovice ostvario je izuzetan uspeh. Žiri u sastavu Bojana Lazić, reditelj, Maja Sofronijević, glumica, i Irina Mitrović, koreograf, imao je težak zadatak da odabere najbolje predstave iz izuzetno jake konkurencije.

Predstava “Grad sa zečijim ušima” teatra “Gartel” osvojila je prvo mesto, a žiri je ovu produkciju prepoznao kao najbolju na festivalu. Pored glavne nagrade, predstava je osvojila i priznanje za režiju, kao i dve prestižne glumačke nagrade.

Za režiju nagrađena je Gordana Lukić, dok su glumačke nagrade otišle u ruke Dunji Krstanović za ulogu Tetke Rozalije i Save Gavrilovića za ulogu dečaka Petra.

