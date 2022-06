Umetnički kutak Ambasade Švedske

Grad Sremska Mitrovica nastavlja sjajnu saradnju sa Ambasadom Švedske u Beogradu, pa će tako u okviru manifestacije “Leto na Savi” predstojećeg vikenda, odnosno 2. i 3. jula terasa Turističkog info-centra biti pretvorena u bioskop. Na repertoar će se naći švedski naslovi: Majmunče (Monkey) i Visoko na nebu (Up in the sky).

Da bi doživljaj bio bolji, pozivaju se sve devojčice da terasu pretvore u modnu pistu Pipi Dugih Čarapa. One koje nemaju inspiraciju, biće našminkane i vezaće im se kikice na samoj terasi. Najoriginalnijim slede i nagradice.

U kutku Pipi Duge Čarape, posetioci će moći i da pročitaju neke od klasika švedske književnosti za decu.

Početak programa u 19:00 časova.

