Šest saobraćajnih nezgoda na putevima u Sremu
Šest saobraćajnih nezgoda na putevima u Sremu

16. septembar 2025. godine

Od juče, na području Policijske uprave u Sremskoj Mitrovici, na teritoriji Sremske Mitrovice, Stare Pazove, Rume i Šida, registrovano je šest saobraćajnih nezgoda, u kojima su povređene četiri osobe.

