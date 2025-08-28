  • četvrtak, 28. avgust 2025.
Najava isključenja struje za petak, 29. avgust
Najava isključenja struje za petak, 29. avgust

28. avgust 2025. godine

Za petak, 29. avgust, zbog planiranih radova na mreži najavljena su sledeća isključenja električne energije:

Šid od 09:00 do 12:00 časova

Karađorđeva od broja 130 do 138
Miloša Obilića od broja 28 do 48 i od 19 do 35
Trg oslobođenja od 38 do 44 i od 29 do 31
Janka Veselinovića broj 131

