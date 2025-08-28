Najava isključenja struje za petak, 29. avgust

Za petak, 29. avgust, zbog planiranih radova na mreži najavljena su sledeća isključenja električne energije:

Šid od 09:00 do 12:00 časova

Karađorđeva od broja 130 do 138

Miloša Obilića od broja 28 do 48 i od 19 do 35

Trg oslobođenja od 38 do 44 i od 29 do 31

Janka Veselinovića broj 131

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.