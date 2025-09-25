REKONSTRUKCIJA KOLOVOZA: Završni radovi u pazovačkim ulicama

U Staroj Pazovi, protekle nedelje, posipanjem tucanika kao ivičnjaka novog asfalta završena je temeljna rekonstrukcija kolovoza u Vinogradskoj ulici.

Ova ulica zbog svog položaja, direktno vodi ka vinogradima u Slankamenu i obradivim njivama ka Petrović salašu pa dalje ka auto-putu i pazovačkom Podunavlju, svakodnevno je veoma opterećena ne samo putničkim automobilima nego i teškim teretnim vozilima, šleperima, traktorima i ogromnim poljoprivrednim mašinama. U sezoni poljoprivrednih radova, taman kad se „skine“ kukuruz, soja i suncokret počinje vađenje šećerne repe i situacija na putu dodatno se usložava.

Ove godine, od prvih dana avgusta, kada su počeli radovi na rekonstrukciji nešto više od kilometra magistralnog puta na ulasku u Staru Pazovu iz pravca Inđije, Vinogradska ulica funkcioniše i kao deo obilaznice, što saobraćaj čini toliko gustim da pešaci ulicu mogu da pređu samo kada sačekaju kratak interval između kolona vozila. Verovatno iz tih razloga tucanik je posut u ranim jutanjim časovima, grejder je završio posao u toku prepodneva, a onda je drobljeni kamen utabao valjak.

Dva dana ranije, u Novoj Pazovi, u ulici Jovana Popovića, postavljen je završni sloj asfalta.

Radovi na rekonstrukciji kolovoza u ulicama deo su obimnog opštinskog projekta, a izvođač radova u aranžmanu javno-privatnog partnerstva je „Sremput doo“ Ruma.

B. Topalović

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.