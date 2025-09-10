Prijave za Drugu rekreativnu stonotenisku ligu

STK Podrinje Mačvanska Mitrovica poziva sve zainteresovane rekreativce, pojedince ili firme da prijave svoje ekipe za Drugu rekreativnu stonotenisku ligu Grada Sremska Mitrovica. Ekipe treba da čine od 3-5 članova koji nisu registrovani u STSS bez ograničenja u godinama.
Igra se dvokružno jesen i proleće svako sa svakim jednom nedeljno u sali STK Podrinje u Mačvanskoj Mitrovici od početka oktobra 2025. do aprila 2026. godine kada se proglašava prvak lige.
Prijave do 21. septembra i sve informacije na broj 0641239027 Radovan.