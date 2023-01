Dasovićevoj norma za Mediteranske igre, Đonić osvojio dva zlata

Na atletskom dvoranskom prvenstvu Beograda za seniore članica AK “Sirmium”, Mirjana Dasović odnela je pobedu u disciplini bacanja kugle hicem od 14.09m. Na taj način, Mina je ispunila i normu za predstojeće prvenstvo Mediterana (Mediteranske igre) koje se održava 21. januara u Valensiji, Španija.

-Ovo je izuzetan uspeh i velika nagrada za rad u proteklom periodu. Bilo je poteškoća u trenažnom procesu, imajući u vidu da treniramo na otvorenom, a takmičimo u dvorani, koju imaju atletičari iz Beograda, Novog Sada. Samim tim, rezultat je još vredniji. Nadamo se da ćemo do kraja zimske dvoranske sezone baciti i 14.50m koliko iznosi norma za Prvenstvo Evrope U23 koje se održava u Finskoj na leto. Krajnji cilj je da u ovoj godini prebacimo i 15m – napominje trener Slobodan Macanović.

U nedelju 15. januara održano je dvoransko prvenstvo Beograda za pionire/ke (U16), na kome je mladi atletičar “Sirmiuma” Stefan Đonić osvojio dve zlatne medalje. Stefan je najpre pobedio u disciplini 60m prepone ličnim rekordom i vrednim rezultatom od 8.62s. Nakon toga je vrlo ubedljivo trijumfovao u trci na 300m, takođe ličnim rekordom, 38.87s.

-Ovi rezultati su postignuti praktično bez adekvatnih uslova za rad, jer usled nižih temperatura nismo u mogućnosti da radimo maksimalnu brzinu niti “kratke” prepone, kako ne bi došlo do povređivanja dece. Zaista ovi rezultati pokazuju da Stefan predstavlja svetlu budućnost AK “Sirmium”, Grada Sremska Mitrovica, a nadamo se već od iduće godine i mlađe juniorske reprezentacije Srbije. Stefan je aktuelni rekorder Srbije za mlađe pionire (U14) upravo na 60m prepone. Ukoliko ispunimo plan rada, koji za sada ide dobro, očekujem novi državni rekord u pomenutoj disciplini do kraja godine, u njegovoj sadašnjoj uzrasnoj kategoriji starijih pionira (U16). Time bi u ovoj disciplini postao najbrži dečak u istoriji Srbije i do 16 godina starosti – kaže trener Macanović.

