  • ponedeljak, 22. septembar 2025.
Predsednica Gojković obišla rekonstruisanu fiskulturnu salu i Muzej „Ilijanum“ u Šidu
Društvo | Hronika | Šid
Predsednica Gojković obišla rekonstruisanu fiskulturnu salu i Muzej „Ilijanum“ u Šidu

22. septembar 2025. godine

Predsednica Pokrajinske vlade Maja Gojković boravila je u Šidu, gde je zajedno sa predsednikom Opštine Zoranom Semenovićem obišla rekonstruisanu fiskulturnu salu Gimnazije „Sava Šumanović“, kao i Muzej naivne umetnosti „Ilijanum“, posvećen srpskom slikaru Iliji Bosilju.

Fiskulturna sala, koja je bila u veoma lošem stanju i godinama nije imala odgovarajuće uslove za nastavu fizičkog vaspitanja, rekonstruisana je zajedničkim sredstvima Pokrajinske vlade i Opštine Šid.

– Zadovoljstvo je posetiti opštinu gde su završeni projekti koje je pomogla Pokrajinska vlada. Sala za fizičko vaspitanje danas izgleda moderno i lepo, i omogućava gimnazijalcima najkvalitetnije uslove za bavljenje sportom – izjavila je predsednica Gojković, pohvalivši i to što se u sali održava školica za mališane, što je, kako je istakla, veoma važno kako bi se deca od najmlađeg uzrasta bavila sportom.

Predsednica je obišla i Muzej naivne umetnosti „Ilijanum“, posvećen svetski značajnom umetniku Iliji Bosilju, koji je rođen 1895. godine u Šidu i koji je opštini ostavio 280 svojih dela.

-Impresionirana sam onim što sam videla u Muzeju. Obnovu objekta smo započeli u vreme kada sam bila ministar kulture, a sada u njemu vidimo svetski priznata dela tvorca naivne i marginalne umetnosti. Ovo je takođe velika priprema Opštine Šid za Ekspo 27, gde će koristi od održavanja ove značajne sajamske manifestacije u Beogradu svakako imati i opštine u blizini, dobro povezane sa prestonicom, a jedna od njih je i Šid – istakla je predsednica Gojković.

Ona je izjavila da je na desetine slika ovog umetnika sada predstavljeno javnosti na najsavremeniji način, te najavila i mogućnost proširenja prostora, ocenivši da to ovakva umetnost i jedinstvenost, koja ne postoji nigde u svetu, zaslužuje.

Događaju je prisustvovala i pokrajinska sekretarka za kulturu, javno informisanje i odnose s verskim zajednicama Aleksandra Ćirić Bošković.

