Odigrane dve rukometne utakmice u hali „Pinki“
Odigrane dve rukometne utakmice u hali „Pinki“

29. septembar 2025. godine

Sremska MItrovica 28. septembar

U hali Pinki u Sremskoj Mitrovici proteklog vikenda odigrane su dve rukometne utakmice u kategoriji žena.

Na prvoj utakmici Super B ženske rukometne lige Srbije ekipa ŽRK „Srem“ savladala je ŽRK „Spartak“ iz Debeljače rezultatom 31:28. Kojović Saša i Krstić Dragan sa klupe veoma su dobro vodili ekipu tokom meča.

Špoljarić Milica, Špoljarić Marina, Klenkovski Anja, Jeremić MIlica, Ivanovski Anđela, Ožegović Anđela, Radulović Nataša, Mijailović Andrea, Maksić Mirjana, Stojanac Ljiljana, Đulinac Vanja, Srdanović Marina, Nuleši Selena, Vukmir Jovana, Šerfezi Marija i Tabak Ana veoma su dobro igrale na ovoj utakmici i branile boje Srema.

Na drugoj utakmici sastale su se ekipe ŽRK „Srem2 – LSK“  i ŽRK „Halas Jožef 2“ iz Ade u okviru Druge ženske rukometne lige Vojvodine.

Iako su  domaće rukometašice savladane od gostujuće ekipe  24:30 igra koju su prikazale na terenu dokazuje da stasava jedna veoma dobra ekipa koja pod vođstvom trenera Miće Vuletića izgara na terenu i kali se iz utakamice u utakmicu.

Gavrilović Dajana, Dragojlović Ana, Spasojević Katarina, Bakić Milica, Kasapović Una, Majstorović Milica, Miler Emilija, Mićić Emijija, Lazić Emilija, Zajec Jovana, Radulović Teodora, Pavlović Anđela, Branković Tea i Mihajlović Teodora budućnost su prvoligaškog ženskog rukometa u Mitrovici.

