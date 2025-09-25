Najava isključenja struje za petak, 26. septembar

Za petak, 26. septembra, zbog planiranih radova na mreži najavljena su sledeća isključenja električne energije:
Sremska Mitrovica od 08:30 do 11:00 časova:
Vase Stajića od broja 42 do 44 i od 54 do 56
Toplotne podstanice – ul. Vase Stajića brojevi 42 i 56
Tarasa Ševčenka
Vladimira Matijevića od broja 79 do 139 i od 50 do 94
“Naftagaspromet” stovarište – V. Matijevića broj 139
Železnička broj 54
Ratarska broj 64
Sremska Mitrovica od 11:30 do 14:00 časova
Ravanička
Draginje Nikšić od broja 33 do 85, od 26 do 72 i broj 123
Stevana Sinđelića od broja 1 do 53 i od 2 do 16
Lukijana Mušickog od broja 1 do 39 i od 2 do 46
poslovni prostor – ul. Vladimira Matijevića broj 100
“Bor” AD – ul. Vladimira Matijevića broj 106
“Super Silver” – ul. Draginje Nikšić broj 38