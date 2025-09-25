  • četvrtak, 25. septembar 2025.
Najava isključenja struje za petak, 26. septembar
Servis
Najava isključenja struje za petak, 26. septembar

25. septembar 2025. godine

Za petak, 26. septembra, zbog planiranih radova na mreži najavljena su sledeća isključenja električne energije:

Sremska Mitrovica od 08:30 do 11:00 časova:

Vase Stajića od broja 42 do 44 i od 54 do 56
Toplotne podstanice – ul. Vase Stajića brojevi 42 i 56
Tarasa Ševčenka
Vladimira Matijevića od broja 79 do 139 i od 50 do 94
“Naftagaspromet” stovarište – V. Matijevića broj 139
Železnička broj 54
Ratarska broj 64

Sremska Mitrovica od 11:30 do 14:00 časova

Ravanička
Draginje Nikšić od broja 33 do 85, od 26 do 72 i broj 123
Stevana Sinđelića od broja 1 do 53 i od 2 do 16
Lukijana Mušickog od broja 1 do 39 i od 2 do 46
poslovni prostor – ul. Vladimira Matijevića broj 100
“Bor” AD – ul. Vladimira Matijevića broj 106
“Super Silver” – ul. Draginje Nikšić broj 38

