Najava isključenja struje za petak, 26. septembar

Za petak, 26. septembra, zbog planiranih radova na mreži najavljena su sledeća isključenja električne energije:

Sremska Mitrovica od 08:30 do 11:00 časova:

Vase Stajića od broja 42 do 44 i od 54 do 56

Toplotne podstanice – ul. Vase Stajića brojevi 42 i 56

Tarasa Ševčenka

Vladimira Matijevića od broja 79 do 139 i od 50 do 94

“Naftagaspromet” stovarište – V. Matijevića broj 139

Železnička broj 54

Ratarska broj 64

Sremska Mitrovica od 11:30 do 14:00 časova

Ravanička

Draginje Nikšić od broja 33 do 85, od 26 do 72 i broj 123

Stevana Sinđelića od broja 1 do 53 i od 2 do 16

Lukijana Mušickog od broja 1 do 39 i od 2 do 46

poslovni prostor – ul. Vladimira Matijevića broj 100

“Bor” AD – ul. Vladimira Matijevića broj 106

“Super Silver” – ul. Draginje Nikšić broj 38

