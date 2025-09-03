U sredu, 3. septembra u Laćarku biće izvršeno privremeno zatvaranje ulice „Niska“ od ukrštanja sa ulicom Fruškogorska“ do ukrštanja sa ulicom „Školska“ u cilju izvođenja radova na izgradnji kanalizacione mreže – desni krak kroz ulicu „Fruškogorska“.

Planirano je zatvaranje saobraćaja od 07:00 do 15:00 časova

