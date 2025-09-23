Mitrovčani nastavili aktivnosti u okviru Evropske nedelje mobilnosti

Aktivnosti u okviru obeležavanja Evropske nedelje mobilnosti u Sremskoj Mitrovici su nastavljene. U organizaciji Gradske uprave za e-poslove i urbanu mobilnost, trenutno je na „Partizanovom“ igralištu u toku Čas na otvorenom za učenike „Pinkijeve“ škole.

Uz mentorstvo dr Branislava Antonića sa Arhitektonskog fakulteta u Beogradu, koji sa mitrovačkom lokalnom samoupravom sarađuje po pitanju unapređenja urbane mobilnosti u gradu, učenici su mogli da isprobaju simulaciju kretanja slabovide osobe, kao i tzv. „pijane naočare“, ali i da testiraju svoje znanje na saobraćajnom poligonu.

