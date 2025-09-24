Godina velikih jubileja u Kulturnom centru „Brana Crnčević“ Ruma-KC su gradili svi Rumljani

Ruma-27.oktobra 2025.godine navršava se 40 godina postojanja Kulturnog centra „Brana“ Ruma, ali 2025. je godina kada ova kulturna ustanova obeležava 30 godina Festivala tamburaških orkestara Srbije, 25 godina Rumskog likovnog salona i 15 godina muzičkog programa „Čaj u 8“ koje organizuje upravo Kulturni centar.

Brošura „40“ koja je dostupna publici najbolje opisuje početak i trajanje i objekta i ustanove koja je po mnogo čemu ispred svih ostalih tog tipa u zemlji.

-Pre 40 godina, kada je podignut, objekat Kulturnog centra bio je viđen kao mesto društvenih kretanja i pomaka, uzdizanja i napretka kroz širenje ideja kulture i univerzalnih ljudskih vrednosti posredstvom programa i projekata tadašnjeg i budućeg vremena. Tako su ga i medijske kuće odmah predstavile, kao ulaganje u budućnost. Evo nas danas, svedoci smo da to tako jeste, navodi u prvim redovima brošure Katarina Filipović, direktorka Kulturnog centra.

Rumljani su tih osamdesetih godina, ali i pre i posle, sredstvima samodoprinosa izgradili brojne objekte javne namene, među kojima i tadašnji Kulturni centar „Stevan Doronjski“, a njegov arhitekta bio je vizionar i vrsni umetnik Đorđe Jelača. I danas za objekat može da se kaže da je avangarda, a možemo zamisliti kako je sve delovalo te davne 1985.

„Ovo je objekat kakav se gradi jednom u 100 godina, ili zdanje za 21vek“, rekli su neki posetioci.



Pre 40 godina, nekadašnji novinar Radija Srem, Vladimir Plavšić je pisao sledeće redove:

„Svakako da punu pažnju, kada govorimo o Kulturnom centru zaslužuje podatak da je on građen na najefikasniji način: kako su pristizala sredstva samodoprinosa, svaki dinar je ulagan u njegovo podizanje, čime su, rekli bismo, na jedini mogući način izbegnuti negativni uticaji galopirajuće inflacije. Ovu tvrdnju na najbolji način potvrđuje podatak da je u njegovu izgradnju uloženo 380 miliona dinara, a da bi po sadašnjim cenama u ovakav jedan objekat trebalo investirati trostruko više, odnosno preko milijardu dinara“.



Zgrada je svečano otvorena na Dan grada 27.oktobra 1985.godine i to programom koji je trajao nekoliko dana. Radi se o objektu od 3000 metara kvadratnih, velika sala broji 700 sedišta, scena je površine 400 metara kvadratnih, sa kružnom scenom, svetlosnim parkom, rupom za orkestar, performansi i akustike kakva se ne sreće širom Srbije. Mala dvorana broji 260 sedišta, konferencijska 80, veliki hol 120 i 30 stajaćih mesta. Sa takvim mogućnostima i obnovom u poslednjih nekoliko godina Kulturni centar organizuje najzahtevnije programe, pozorišne, muzičke, filmske i likovne, kao i konferencije i druge događaje.



Ove godine Dani jubileja biće organizovani od 25.oktobra do 2.novembra.



