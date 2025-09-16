„Dani zmajeva“ po sedmi put održani pod zidinama tvrđave Kupinik

Manifestacija “Dani zmajeva”, koja je 13. septembra održana sedmi put pod zidinama tvrđave Kupinik u Kupinovu, zaista je povela posetioce na nezaboravno putovanje u prošlost, u vreme kada je Kupinik bio poslednja prestonica srednjovekovne srpske države nakon pada Smedereva.

Toga dana srednji vek je bukvalno oživeo pred očima posetilaca, a vitezovi su demnostrirali ratničke veštine iz vremena kada su srpski despoti iz loze Brankovića na Kupiniku štitili hrišćansku Evropu pred najezdom turske imperije. Pored mačevanja i konjičkog i pešadijskog streličarstva, ljubitelji istorije su kroz razne radionice mogli da se upoznaju i sa srednjovekovnim zanatima koji su činili sastavni deo svakodnevnog života, a udruženja žena iz pećinačke opštine priredila su Despotsku trpezu, na kojoj su bila izložena jela spremljena po srednjovekovnim receptima sa jelovniku srpske vlastele.

Dane zmajeva je svečano otvorio zamenik predsednika opštine Pećinci Zoran Vojkić, koji je istakao da manifestacija oživljava vreme kada se na ovom mestu stvarala istorija cele Srbije.

Organizator manifestacije je Udruženje “Zeleni pogled” iz Kupinova, u saradnji sa Kulturnim centrom Pećinci, pećinačkom Turističkom organizacijom, Agencijom za razvoj opštine Pećinci i Zavodom za zaštitu spomenika kulture Sremska Mitrovica, a uz podršku Opštine Pećinci i Pokrajinskog sekretarijata za kulturu, javno informisanje i odnose s verskim zajednicama.

Nosioci najatraktivnijeg dela programa su viteška udruženja iz Beograda i Novog Sada – „Beli orlovi“, „Crveni gavranovi“ i „Zeleni barjak“, kao i Konjički klub „Bojčin“ iz Progara.

Beli orlovi učestvuju na Danima zmajeva od samog početka, sedmu godinu zaredom i po rečima direktora ovog udruženja Vladimira Blagojevića, osnovni motiv im je bio da široj javnosti približe priču o Kupiniku.

Posetioci su imali priliku da se upoznaju i sa sistematskim arheološkim istraživanjima na tvrđavi Kupinik, koja se sprovode već petu godinu, a kroz arheološku turu ih je provela Biljana Lučić, istraživač-konzervator zavoda za zaštitu spomenika kulture Sremska Mitrovica.

U pratećem delu programa predstavljen je “Zmajevac” – zavetni mač čuvara Kupinika, održano predavanje “Znamenite žene Kupinika”, postavljena izložba viteškog naoružanja i opreme, održan koncert gudačkog kvarteta Habanera, a manifestacija je privedena kraju spektakularnom “Igrom vatre i mača” i vatrometom.

Izvor: www.pecinci.org

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.