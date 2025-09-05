Damir Durać novi direktor OŠ “Triva Vitasović Lebarnik”

Par dana pre početka nove školske godine došlo je do promene na čelu Osnovne škole “Triva Vitasović Lebarnik” u Laćarku. Za novog direktora ove obrazovne ustanove, odlukom kolektiva, izabran je Damir Durać, koji će na toj funkciji zameniti Milicu Bijeljić.

Kolektiv Osnovne škole „Triva Vitasović- Lebarnik“ iz Laćarka jasno je pokazao svoje poverenje novom direktoru Damiru Duraću, koji je i sam iz najvećeg sremskog sela, a škola mu nije nepoznanica s obzirom da je u istoj predavao deci. Na tajnom izjašnjavanju, kojem je prisustvovalo 54 zaposlenih, čak 49 njih glasalo je za podršku novom rukovodstvu. Protiv je bilo troje zaposlenih, dok su dva glasa bila nevažeća.

Ovakav rezultat predstavlja više od 90 odsto podrške, što potvrđuje da je Damir Durać u kolektivu prepoznat kao pravo rešenje za vođenje škole. Visok nivo poverenja kolektiva nagoveštava stabilnost i spremnost zaposlenih da zajedno sa novim direktorom nastave rad na unapređenju obrazovnog procesa i boljim uslovima za učenike i nastavnike u novoj školskoj godini.

Gradonačelnik Sremske Mitrovice Branislav Nedimović čestitao je novoizabranom direktoru i najavio da školu u Laćarku uskoro očekuje veliki projekat, o čemu će više biti reči u narednom periodu.

