Zaplenjeno 40 tona piletine zaražene salmonelom

Ministarstvo unutrašnjih poslova Vlade Republike Srbije saopštilo je da su pripadnici policije sprečili promet velike količine pilećeg mesa zaraženog bakterijom salmonelom, čime je otklonjena direktna opasnost po zdravlje ljudi i životnu sredinu.

Akciju su sproveli pripadnici Uprave kriminalističke policije, Službe za suzbijanje kriminala i Policijske uprave u Kruševcu, u saradnji sa Osnovnim javnim tužilaštvom u Kruševcu, Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i Upravom za veterinu.

Tom prilikom je pronađeno oko 40 tona neoznačenog i potencijalno opasnog pilećeg mesa i prerađevina, pri čemu su za sada uhapšene dve osobe, a policija nastavlja rad na identifikaciji svih učesnika i odgovornih lica u lancu nedozvoljene trgovine.

Policija je uhapsila i odredila zadržavanje do 48 časova Đ. K. (1996) i V. K. (1967), iz Ćićevca, zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo proizvodnja i stavljanje u promet škodljivih proizvoda.

Nakon što je 29. jula, tokom redovne kontrole na farmi živine u vlasništvu osumnjičenog Đ. K., ustanovljeno prisustvo salmonele od strane nadležne veterinarske stanice, čiji je vlasnik V. K., otac prvoosumnjičenog, Republička veterinarska inspekcija je izdala zabranu prodaje tog mesa.

Ponovljenim uzorkovanjem 2. avgusta, na inicijativu osumnjičenih, potvrđeno je isto nalazom nadležnog veterinarskog instituta iz Kraljeva.

Uprkos toj zabrani, vanrednim inspekcijskim nadzorom 4. avgusta utvrđeno je da je zaražena živina sa farme u međuvremenu prodata.

Sumnja se da je osumnjičeni zahtevao ponovno uzorkovanje kako bi sproveo svoju nameru u izvršenju krivičnog dela, zbog kojeg je i uhapšen.

Opsežnim radom policije, Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i Uprave za veterinu, meso ove živine je pronađeno u jednom privrednom društvu u mestu Sikirica.

Osumnjičeni Đ. K. i V. K. su, kako se sumnja, sa više lica, izvršili utovar i transport zaraženih pilića do ovog privrednog društva.

U saradnji sa Republičkom veterinarskom inspekcijom, u objektima ovog privrednog društva pronađena je velika količina pilećeg mesa i prerađevina, oko 40 tona, bez odgovarajuće dokumentacije o poreklu i kvalitetu, od čega čak 70 odsto nije bilo obeleženo u skladu sa propisima.

Utvrđeno je i neslaganje fakturisane robe sa stvarno zatečenim količinama u hladnjači.

Sve zaplenjeno meso biće uništeno, a ovom privrednom društvu je rešenjem zabranjen dalji rad.

Policija nastavlja rad na identifikaciji svih učesnika u lancu, kao i na proveri kompletnog poslovanja ovog subjekta, u saradnji sa inspekcijskim službama Ministarstva finansija i tržišne inspekcije, kao i Ministarstvom zaštite životne sredine.

Pored toga, utvrđeno je da su ostaci zaklane živine bacani na gradsku deponiju, čime je stvorena i opasnost po životnu sredinu, što je, takođe, predmet daljeg postupanja.

MUP nastavlja rad sa svim relevantnim institucijama u cilju sprečavanja ugrožavanja zdravlja ljudi i zaštite životne sredine i hapšenja svih odgovornih lica i utvrđivanja eventualne odgovornosti zaposlenih u javnom sektoru u slučaju potvrde postupanja koje je suprotno Protokolu o postupanju veterinarske inspekcije u ovakvim i sličnim slučajevima.

