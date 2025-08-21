  • četvrtak, 21. avgust 2025.
Tri saobraćajne nezgode u Sremu
21. avgust 2025. godine

Od juče, na području Policijske uprave u Sremskoj Mitrovici, na teritoriji Sremske Mitrovice i Stare Pazove, registrovane su tri saobraćajne nezgode.

Povređena je jedna osoba.

