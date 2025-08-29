  • petak, 29. avgust 2025.
Unapređena elektronska usluga Zamena vozačke dozvole
Društvo | Servis | Vesti
0 Komentara

Unapređena elektronska usluga Zamena vozačke dozvole

29. avgust 2025. godine

Kancelarija za informacione tehnologije i elektronsku upravu Vlade Republike Srbije saopštila je da je od danas na Portalu eUprava omogućena unapređena elektronska usluga Zamena vozačke dozvole svim registrovanim korisnicima Portala, odnosno eGrađanima.

U saopštenju se navodi da ova usluga građanima omogućava da brže, lakše i jednostavnije podnesu zahtev za zamenu vozačke ili probne vozačke dozvole, bez odlaska na šalter.

Direktor Kancelarije za IT i eUpravu Mihailo Jovanović naveo je da građani zahtev mogu podneti preko Portala eUprava, obaviti elektronsko plaćanje i dobiti novu vozačku dozvolu na kućnu adresu.

On je predočio da ova unapređena elektronska usluga pruža mogućnost podnošenja zahteva bez odlaska u policijsku stanicu i to u slučaju isteka važenja dozvole, promene imena ili prebivališta, kao i ako je dozvola ukradena, izgubljena ili uništena.

Jovanović je naveo da je od uvođenja elektronske usluge Zamena vozačke dozvole 2021. godine do avgusta ove godine podneto više od 30.000 zahteva.

Da biste koristili ovu uslugu neophodno je da:

-posedujete važeću ličnu kartu Republike Srbije,
-budete prijavljeni na Portal eUprava mobilnom aplikacijom ConsentID ili kvalifikovanim elektronskim sertifikatom,
-ukoliko ste prijavljeni na Portal kvalifikovanim elektronskim sertifikatom, potrebno je da imate instaliranu aplikaciju za elektronsko potpisivanje na svom računaru kako biste mogli da potpišete zahtev za zamenu pre slanja, a aplikaciju za elektronsko potpisivanje možete da preuzmete ovde,
-ukoliko ste prijavljeni na Portal mobilnom aplikacijom ConsentID, potrebno je da imate izdat kvalifikovani elektronski sertifikat u klaudu kako biste mogli da potpišete zahtev za zamenu pre slanja, a uputstvo za izdavanje kvalifikovanog sertifikata u klaudu dostupno je na linku,
-potvrdite da nije došlo do značajne promene i da ste saglasni sa preuzimanjem fotografije iz lične karte u svrhu izrade vozačke dozvole (zbog preuzimanja fotografije lična karta ne sme biti starija od pet godina),
-potvrdite da stara vozačka dozvola nije izdata sa upisanim zdravstvenim ograničenjima

Izvor: www.srbija.gov.rs

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

categories_image
Od 1. septembra radovi na deonici puta Beška – Stara Pazova
categories_image
Pećinačkom CK neophodna garderoba za decu školskog uzrasta
categories_image
Tehnički problemi obustavili rad Reciklažnog dvorišta
categories_image
50. Likovna kolonija Borkovac u 3D formatu
categories_image
Kadrovska rešenja na sednici inđijske Skupštine
categories_image
Radionica „Pričam ti priču“
Povezane Vesti
categories_image

Servis

Najava isključenja struje za pet...

categories_image

Vesti

Pazova rok fest

categories_image

Vesti | Šid

Ombudsman Zoran Pašalić posetio Šid

categories_image

Društvo | Kolumna

Princeza traži sponzora!

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

Verified-by-Visa Master-Card-secure-code
Visa-kartica Mastercard-kartica Maestrocard-kartica Dinacard-kartica American-Express-kartica

© Sremske Novine 2025. Sva prava zadržana. | O nama | Uslovi poslovanja | Kontakt