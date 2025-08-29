Kancelarija za informacione tehnologije i elektronsku upravu Vlade Republike Srbije saopštila je da je od danas na Portalu eUprava omogućena unapređena elektronska usluga Zamena vozačke dozvole svim registrovanim korisnicima Portala, odnosno eGrađanima.

U saopštenju se navodi da ova usluga građanima omogućava da brže, lakše i jednostavnije podnesu zahtev za zamenu vozačke ili probne vozačke dozvole, bez odlaska na šalter.

Direktor Kancelarije za IT i eUpravu Mihailo Jovanović naveo je da građani zahtev mogu podneti preko Portala eUprava, obaviti elektronsko plaćanje i dobiti novu vozačku dozvolu na kućnu adresu.

On je predočio da ova unapređena elektronska usluga pruža mogućnost podnošenja zahteva bez odlaska u policijsku stanicu i to u slučaju isteka važenja dozvole, promene imena ili prebivališta, kao i ako je dozvola ukradena, izgubljena ili uništena.

Jovanović je naveo da je od uvođenja elektronske usluge Zamena vozačke dozvole 2021. godine do avgusta ove godine podneto više od 30.000 zahteva.

Da biste koristili ovu uslugu neophodno je da:

-posedujete važeću ličnu kartu Republike Srbije,

-budete prijavljeni na Portal eUprava mobilnom aplikacijom ConsentID ili kvalifikovanim elektronskim sertifikatom,

-ukoliko ste prijavljeni na Portal kvalifikovanim elektronskim sertifikatom, potrebno je da imate instaliranu aplikaciju za elektronsko potpisivanje na svom računaru kako biste mogli da potpišete zahtev za zamenu pre slanja, a aplikaciju za elektronsko potpisivanje možete da preuzmete ovde,

-ukoliko ste prijavljeni na Portal mobilnom aplikacijom ConsentID, potrebno je da imate izdat kvalifikovani elektronski sertifikat u klaudu kako biste mogli da potpišete zahtev za zamenu pre slanja, a uputstvo za izdavanje kvalifikovanog sertifikata u klaudu dostupno je na linku,

-potvrdite da nije došlo do značajne promene i da ste saglasni sa preuzimanjem fotografije iz lične karte u svrhu izrade vozačke dozvole (zbog preuzimanja fotografije lična karta ne sme biti starija od pet godina),

-potvrdite da stara vozačka dozvola nije izdata sa upisanim zdravstvenim ograničenjima

Izvor: www.srbija.gov.rs

