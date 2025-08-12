  • utorak, 12. avgust 2025.
Tamburica u srcu Donjeg Srema
Društvo | Zabava | Pećinci
0 Komentara

Tamburica u srcu Donjeg Srema

12. avgust 2025. godine

U okviru 11. Pećinačkog kulturnog leta i manifestacije „Dani Šimanovaca“, na platou u parku u Šimanovcima, Kulturni centar Pećinci organizuje koncert tamburaške muzike, u subotu, 16. avgusta, sa početkom u 20.00 časova.

Na sceni će zasijati glasovi Bojane Radivojević i Petra Stefanjuka, uz majstorsku pratnju Tamburaškog sastava „Ladan špricer“. Kao poseban ukras večeri, nastupiće i Lidija Domazet iz Šimanovaca.

Od „Kućerka u Sremu“ i „Divljih ruža“, preko vojvođanskih spletova, do starogradskih balada – publika će uživati u zvucima koji čuvaju dušu našeg kraja.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

categories_image
Priča o srednjovekovnom viteštvu
categories_image
NEOBIČAN PODVIG RUMSKOG BAJKERA: Duga kosa i veliko srce
categories_image
U toku tender za novog autoprevoznika u opštini Pećinci
categories_image
Nesvakidašnja šumska gozba na Fruškoj gori
categories_image
MESTA ZA PREDAH I REKREACIJU: Oaze mira na korak od kuće
categories_image
Romsko veče ispred KC Ruma
Povezane Vesti
categories_image

Društvo | Kultura | Vesti

Promocija časopisa „Pakrač...

categories_image

Društvo | Hronika | Inđija | Vesti

Zaplenjene tablete ekstazija

categories_image

Društvo

„Papirne“ vozačke dozvole važe s...

categories_image

Društvo | Zabava | Kultura | Sremska Mitrovica

Promocija knjige „8 godina u naj...

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

Verified-by-Visa Master-Card-secure-code
Visa-kartica Mastercard-kartica Maestrocard-kartica Dinacard-kartica American-Express-kartica

© Sremske Novine 2025. Sva prava zadržana. | O nama | Uslovi poslovanja | Kontakt