Tamburica u srcu Donjeg Srema

U okviru 11. Pećinačkog kulturnog leta i manifestacije „Dani Šimanovaca“, na platou u parku u Šimanovcima, Kulturni centar Pećinci organizuje koncert tamburaške muzike, u subotu, 16. avgusta, sa početkom u 20.00 časova.

Na sceni će zasijati glasovi Bojane Radivojević i Petra Stefanjuka, uz majstorsku pratnju Tamburaškog sastava „Ladan špricer“. Kao poseban ukras večeri, nastupiće i Lidija Domazet iz Šimanovaca.

Od „Kućerka u Sremu“ i „Divljih ruža“, preko vojvođanskih spletova, do starogradskih balada – publika će uživati u zvucima koji čuvaju dušu našeg kraja.

