Srem pred toplotnim talasom

7. avgust 2025. godine

Predstojeća sedmica donosi izuzetno visoke temperature za područje Srema, uz najavu toplog talasa koji će trajati do sredine naredne sedmice. Prema podacima Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije, od petka se očekuje žuti, a već od subote i narandžasti meteoalarm zbog ekstremnih vrućina.

Četvrtak, 7. avgust, doneće pretežno sunčano vreme sa maksimalnom temperaturom do 29°C. U jutarnjim satima očekuje se svežije, oko 14°C.

Od petka kreće nagli porast temperature – dnevni maksimum biće oko 33°C, uz povećanu sparinu i UV indeks u visokom rangu. Na snazi će biti žuti meteoalarm, što podrazumeva pojačan oprez kod meteoropata, hroničnih bolesnika i tokom boravka na otvorenom.

Vrhunac toplotnog talasa očekuje se u subotu i nedelju, kada će temperatura dostići 37–39°C. Za te dane RHMZ izdao je narandžasti meteoalarm, koji označava veoma opasne vremenske prilike. Ekstremna vrućina može izazvati ozbiljne zdravstvene probleme, posebno kod starijih osoba, dece i hroničnih bolesnika.

Paklene vrućine nastavljaju se i početkom naredne sedmice. U ponedeljak, utorak i sredu temperature će se kretati između 36 i 38°C, uz slabo izražen vetar i gotovo bez padavina.

Stručnjaci savetuju izbegavanje boravka na suncu između 11 i 17 časova, unos većih količina tečnosti, kao i posebnu brigu o najugroženijima – deci, starijima i životinjama. Takođe, povećana je i opasnost od izbijanja požara na otvorenom prostoru.

