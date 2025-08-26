Rezultati koji obećavaju

U protekle dve nedelje, takmičari Atletskog kluba „Sirmium“ kluba ostvarili su zapažene rezultate i osvojili ukupno četiri medalje na različitim sportskim manifestacijama širom Srbije.

Na međunarodnom festivalu plivanja i trčanja u Kanjiži, Una Džever je učestvovala u trci na 1400 metara. Osvojila je drugo mesto, izgubivši zlato u foto-finišu od domaćeg takmičara.

Sledeće takmičenje održano je u Smederevskoj Palanci. Uprkos tome što su se sva mitrovačka deca takmičila sa godinu dana starijim protivnicima, zabeleženi su odlični nastupi. Najbliži medalji bio je Matija Radošević, koji je u skoku u dalj zauzeo četvrto mesto, nedostajalo mu je samo nekoliko centimetara do postolja. Mirka Sivac zauzela je peto mesto u bacanju vorteksa, iako nije bila na svom uobičajenom nivou. Posebno se istakao nastup mešovite štafete u sastavu Una Džever, Luka Mimić, Matija Radošević i Jana Pavlović, koja je osvojila drugo mesto.

Poslednje takmičenje održano je u Kragujevcu, u okviru trke kroz Šumarice. Medalje su osvojili Mila i Vukan Mimić. Mila, koja je već afirmisani takmičar, osvojila je treće mesto, dok je Vukan, jedan od najmlađih članova kluba sa nepunih pet godina, stigao do srebrne medalje i mesta na pobedničkom postolju.

Svi mladi takmičari pokazali su veliku posvećenost i zalaganje, a nove uspehe očekujemo već u narednim nedeljama.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.