Predstava „Ljubaf“ u Kulturnom centru u Rumi

Ruma-Predstava LJUBAF, Jugoart

22. avgust 2025. u 20.00

Velika dvorana Kulturnog centra Ruma

Igraju: Elizabeta Đorevska, Branislav Zeremski, Dubravko Jovanović

Reditelj: Erol Kadić

Reč reditelja

„Predstava LjUBAF govori o ljudskim odnosima i pokreće niz pitanja o životu: Šta je ljubav? Kako je naći ? I kad je nađemo, kako je održati u životu, u ovom svetu koji ponekad izgleda potpuno okrenut naopačke? Dvojica školskih prijatelja, ponovo se susreću i tada jedan spreči ovog drugog u pokušaju da skoči u reku. Obojica pronalaze način da reše vlastiti problem, tako što jedan drugoga ponovo vrate u život. U manjku komediografskog žanra želim da na pozorišno duhovit način plasiram duhovitu, životnu, emotivnu priču o ljubavi između troje ljudi.“

Ulaz slobodan, kao i na svim ostalim programima u toku Kulturnog leta 2025.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.