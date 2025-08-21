  • četvrtak, 21. avgust 2025.
Predstava „Ljubaf“ u Kulturnom centru u Rumi
Društvo | Kultura | Vesti | Ruma
0 Komentara

Predstava „Ljubaf“ u Kulturnom centru u Rumi

21. avgust 2025. godine

Ruma-Predstava LJUBAF, Jugoart
22. avgust 2025. u 20.00
Velika dvorana Kulturnog centra Ruma
Igraju: Elizabeta Đorevska, Branislav Zeremski, Dubravko Jovanović
Reditelj: Erol Kadić
Reč reditelja
„Predstava LjUBAF govori o ljudskim odnosima i pokreće niz pitanja o životu: Šta je ljubav? Kako je naći ? I kad je nađemo, kako je održati u životu, u ovom svetu koji ponekad izgleda potpuno okrenut naopačke? Dvojica školskih prijatelja, ponovo se susreću i tada jedan spreči ovog drugog u pokušaju da skoči u reku. Obojica pronalaze način da reše vlastiti problem, tako što jedan drugoga ponovo vrate u život. U manjku komediografskog žanra želim da na pozorišno duhovit način plasiram duhovitu, životnu, emotivnu priču o ljubavi između troje ljudi.“
Ulaz slobodan, kao i na svim ostalim programima u toku Kulturnog leta 2025.

