PORODILIŠTE U NOVOM RUHU: Bolji uslovi za majke i bebe u Sremskoj Mitrovici

Porodilište Opšte bolnice u Sremskoj Mitrovici u proteklom periodu adaptirano je i modernizovao, a uslovi u kojima će boraviti majke i deca u narednom periodu daleko su prijatniji. Tim povodom, gradonačelnik Sremske Mitrovice Branislav Nedimović, zajedno sa direktorima zdravstvenih ustanova u gradu, obišao je ovo odeljenje Opšte bolnice.

– Kada sam postao gradonačelnik rekao sam da ćemo promeniti izgled bolnice, sredili smo Polikliniku, Dečije odeljenje, sada Porodilište. Porodilje će boraviti u mnogo prijatnijem i opuštenijem ambijentu, opremili smo i Dom zdravlja sa dva nova ultrazvučna aprata, nabavili nova vozila za Patronažnu službu, renovirali Školu roditeljstva, sklopili ceo sistem koji se tiče dece i majki – kaže Nedimović.

Gradonačelnik je tom prilikom istakao da je u četvrtak doneta odluka na sednici Vlade Republike Srbije na osnovu koje su Opšta bolnica i Dom zdravlja u Sremskoj Mitrovici spojeni i proglašeni za Zdravstveni centar. Predstoje administrativne stvari, statut, organizovanje organa upravljanja, spajanje imovine, nakon čega će Zdravstveni centar početi da funkcioniše.

– Sada će lekari Doma zdravlja biti u prilici da postanu hirurzi, idu na specijalizacije. Sa druge strane, svaki lekar ako postoji višak na nekom odeljenju, može da bude upućen kao pomoć u ambulante u gradu i selu. Polako menjamo sliku mitrovačkog zdravstvenog sistema, a očekuje nas još dosta posla – dodao je gradonačelnik.

Za sledeću godinu očekuju se radovi na Onkološkom odeljenju, kako bi prema rečima gradonačelnika, ljudima u teškoj situaciji maksimalno pomogli. Očekuje se da mitrovačka Opšta bolnica dobije i magnetnu rezonancu, nakon uspostavljanja sistema Zdravstvenog centra.

Direktor Opšte bolnice Vojislav Mirnić istakao je da je osposobljena nova individualna soba za porodilje, dok su dve rekonstruisane, kao i kolektivne sobe, zajednička i individualna kupatila.

– Ove radove finansirao je Grad Sremska Mitrovica sa 1,8 miliona dinara u prvom delu, dok su u drugom nabavljeni dodatni krevetići za bebe, klima uređaji, televizori, a njihova vrednost je 456 hiljada dinara. Takođe, donatori su kupili krevete za individualne sobe i krevetiće za bebe. Stvoreni su bolji uslovi za porodilje, a od danas je Porodilište ponovo otvoreno za buduće majke – rekao je direktor Mirnić.

