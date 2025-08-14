Počinje Art Front festival u Sremskoj Mitrovici

Nekada simbol energične muzičke scene Srema, Sremska Mitrovica je godinama čekala da se vrati na festivalsku mapu Srbije. Pre tri godine, iz ljubavi prema gradu i muzici, rođen je Art Front, manifestacija koja je za kratko vreme osvojila epitet „najveći mali festival u Vojvodini“.

Ovog petka i subote, 15. i 16. avgusta, Hipodrom u Sremskoj Mitrovici ponovo postaje mesto susreta vrhunskih izvođača i publike koja diše kao jedno. Prvo veče donosi muziku koja spaja generacije, nastupiće Senidah, Neno Belan & Fiumens i Zoster, svaki sa svojom posebnom pričom i zvukom.

Drugog dana festival prelazi u višu brzinu uz sirovu energiju i beskompromisnu emociju, na scenu izlaze Z++, Goblini, Prti Bee Gee i Mile Kekin. Biće to spoj novih trendova i legendarnih imena koja su obeležila domaću scenu.

-Art Front nije samo muzički događaj, on okuplja zajednicu kroz humanitarne akcije, umetničke radionice i prostore za druženje. Ponosni smo što je festival postao prepoznatljiv u celom regionu, a sigurni smo da će i ove godine svi osetiti posebnu energiju zbog koje je Art Front nastao – poručuje Marko Petković, jedan od organizatora.

Ulaznice su dostupne po ceni od 1.500 RSD za jedan dan ili 2.500 RSD za oba dana, putem sajta tickets.rs.

Foto: Čedomir Nedeljković/Kristijan Žabić

