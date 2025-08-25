Najava isključenja struje za utorak, 26. avgust

Za utorak, 26. avgust, zbog planiranih radova na mreži najavljena su sledeća isključenja električne energije:

Ležimir od 09:00 do 10:00 časova

Petra Drapšina od broja 4 do 20 i od 1 do 13

Fruškogorska od broja 10 do 64 i od 7 do 55

Novosadska od 2 do 8 i od 1 do 17

Radnička od 2 do 10, od 1 do 11 i bb

Celo vikend naselje Ležimir

