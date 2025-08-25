  • ponedeljak, 25. avgust 2025.
Najava isključenja struje za utorak, 26. avgust
Najava isključenja struje za utorak, 26. avgust

25. avgust 2025. godine

Za utorak, 26. avgust, zbog planiranih radova na mreži najavljena su sledeća isključenja električne energije:

Ležimir od 09:00 do 10:00 časova

Petra Drapšina od broja 4 do 20 i od 1 do 13
Fruškogorska od broja 10 do 64 i od 7 do 55
Novosadska od 2 do 8 i od 1 do 17
Radnička od 2 do 10, od 1 do 11 i bb
Celo vikend naselje Ležimir

