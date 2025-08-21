Ovogodišnje veliko umetničko okupljanje, Osamnaesta međunarodna umetnička kolonija u Krčedinu, biće održana od četvrtka 21. do nedelje 24. avgusta, u Domu porodice Jakšić u Krčedinu.

Svečani program tradicionalne kolonije, koja ove godine postaje punoletna, održaće se, u subotu 23. avgusta u 20 sati, u Domu porodice Jakšić u Krčedinu, (Cara Dušana 64). U bogatom programu Kolonije, na scenama „Bora Đorđević“ i „Arte“, će učestvovati glumci Aleksandar Dunić i Fuad Tabučić, pop pevačica Ivana Jordan, pesnici Selimir Radulović, Vladimir Blagojević, Jelena Ćirić, Dušica Ivanović, Snježana Đoković, Vladimir Pešić, Vesna Fekete, Arsenije Božović i Ljiljana Kosar, muzički sastav „Oriendo“, vokalno instrumentalni sastav „Pelinov med“ iz Istočnog Sarajeva, kao i muzičar Milan Ignjatović.

Popularnom srpskom glumcu Aleksandru Duniću, upravniku biblioteke Matice Srpske i pesniku Selimiru Raduloviću, slikaru Stojanu Milanovu, pesnikinji Jeleni Ćirić i muzičaru Banetu Laliću, iz sastava MVP, biće dodeljene tradicionalne titule „Ja, Krčedinac“, koje su do sada, među ostalima, dobili, Raša Popov, Brana Crnčević, Bora Đorđević, Matija Bećković, Pero Zubac, Ivan Bekjarev, Slobodan Rakitić, Bane Krstić, Minja Subota, Marko Nikolić, Milovan Vitezović, Bilja Krstić, Milutin Dedić, Slađana Milošević, Bora Dugić, Janoš Mesaroš, Dragan Stojkov, Rada Đuričin, Slađana Milošević, Milenko Pavlov, Vanja Bulić, Bruno Langer, Gojko Đogo, Vico Dardić, Paulina Manov, Zoran Dašić Daša i drugi.

„Bratska povelja“ – s poštovanjem vrednim divljenja, priznanje koje se dodeljuje za trajni doprinos afirmaciji vrednosti života i dela srpskih umetnika iz prošlosti, biće uručena, Draganu Daničiću, predsedniku Opštine Nova Crnja.

Ime laureta slikarske nagrade „Siniša Popov“ za najboljeg mladog slikara, koja je ustnovljena prošle godine, u sećanje na velikog slikara i umetničkog pedagoga Sinišu Popova (1962-2023) biće objavljeno tokom programa.

Tokom pet dana na obroncima Fruške gore, slikaće i vajaće, 52 umetnika iz 8 država, a selektor slikarskog saziva i urednik programa je književnik Miodrag Mića Jakšić.

U pratećem programu Kolonije biće otvorena izložba skulptura „Ptice traže nebo“ autora Dr Uglješe Colića i izložbe slika „Sremski prizori“ autora Siniše Čolakovića i „Potvrđivanje“ autorke Jelene Bodrožić.

Kao i svake godine organizatori Kolonije pokazaće društveno odgovorni i humani karakter manifestacije, uključujući se u program „Čep za hendikep“, kao i program organizacije „Naša kuća“, prikupljanja paklica od cigareta za dalju preradu i izradu slikarskih papira.

Kolonija se održava u organizaciji udruženja „Moj Srem“ iz Krčedina i Umetničke grupe „Arte“, uz podršku Predstavništva Republike Srpske u Srbiji.

