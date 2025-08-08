  • petak, 8. avgust 2025.
Droga, vaga i oružje: Uhapšen 23-godišnjak FOTO
Društvo | Hronika | Sremska Mitrovica | Vesti
Droga, vaga i oružje: Uhapšen 23-godišnjak FOTO

8. avgust 2025. godine

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Sremskoj Mitrovici uhapsili su V. T. (23), zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivična dela neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga i nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija.

Prilikom pretresa njegove kuće u okolini Sremske Mitrovice, policija je pronašla i oduzela 99 grama praškaste materije za koju se sumnja da je amfetamin, 20 grama belog praha za koji se sumnja da je kokain, 78 grama biljne materije za koju se sumnja da je marihuana, digitalnu vagu i pištolj.

Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Sremskoj Mitrovici, osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova, u kom roku će, uz krivičnu prijavu, biti priveden tužilaštvu.

