Zov planine, mir u duši

Već šest godina uzastopno prvaci Treking lige Srbije i prvaci u planinskom trčanju su članovi Planinarskog kluba „Železničar“ iz Inđije, što su dva najteža takmičenja u okviru planinarskog sporta, kaže Vladimir Banić, predsednik PK „Železničar“.

-Staze na tim takmičenjima su dugačke od 30 do 60 kilometara, konkurencija je izuzetna, a mi je pobeđujemo već pet godina, priča Banić.

Planinsko trčanje je disciplina u okviru planinarskog sporta, pokrenuta pre osam godina, sa ciljem povećanja takmičarskih aktivnosti.

-To je najelitnija disciplina jer se trke održavaju na različitim terenima u celoj Srbiji, najkraća trka se zove „vertikalni kilometar“ i duga je pet kilometara, objašnjava predsednik inđijskog kluba, i dodaje da ta deonica podrazumeva 1.000 metara uspona.

Najduža trka je ultra maraton, duga do 65 kilometara, u kojoj se savladavaju visinske razlike i do pet hiljada metara.

-Što se tiče Treking lige Srbije možda čak i zahtevnije takmičenje, jer ima sedam kola, staze su od 15 do 35 kilometara, i održavaju se po celoj Srbiji, nastavlja Banić.

Da bi se došlo do vrhunskih rezultata, kakve beleže inđijski planinari potrebno je postići zavidnu disciplinu i pripremu takmičara.

-Sasvim opravdano kažem da smo jedan od retkih klubova koji je shvatio da bez truda nema rezultata, pripremamo se tokom cele godine, organizujemo zajedničke treninge na Fruškoj gori, na različitim stazama, pojašnjava Vladimir Banić, ističući da Inđinčani učestvuju u svim kategorijama i ligama u zemlji.

Pravilno upoznavanje planine i njenih svojstava, kao i pravila planinarenja preduslovi su za uspešno savladavanje staze.

-Početnicima u ovom sportu obično kažem da krenu, da vide, i onda ocene svoje mogućnosti, da prilagode obuću i odeću, opremu i sve ostalo što im je potrebno, precizira predsednik „Železničara“.

Na pitanje kakav je osećaj na vrhu planine naš sagovornik je zastao, tvrdeći da je to veoma individualno i da ne bi da generalizuje tako jedinstven doživljaj.

-Ako pričamo o visokom vrhovima, kao što je naša Jelena Šarenac prošle godine ispenjala vrh Kilimandžaro, i oborila rekord posle 15 godina, bile su to pomešane emocije, a na nižim vrhovima, ako je lepo vreme, uživate, a ako nije, gledate da se brzo vratite u podnožje planine, kaže Banić.

Planinarske grupe se na stazama uvek ponašaju kompaktno, brinu jedni o drugima, a posebno o pridošlim članovima koji tek čine svoje prve korake u osvajanju planina.

-Vodič grupe je uvek na raspolaganju članovima, uvek se prilagođava najsporijim članovima, gledamo da neko iskusan bude sa početnicima, jer poznaje staze i pravila, spreman je da pomogne ako iskrsne neki problem usput, uverava nas planinar iz Inđije.

Staze po planinama uglavnom su dobro obeležene i ucrtane.

-U novije vreme imamo planinarsku markaciju i trekove, kad idete, recimo na Rtanj, nije Vam potreban niko, nego idete na specijalizovane sajtove na kojima nalazite staze, objašnjava Banić, naglašavajući da su standardni načini obeležavanja staza farba na kamenu, ili na drvetu.

Važno je pratiti i mikroklimu planine.

-Na višim planinama se klima razlikuje od one u podnožju, za čas se pojave oblaci koje morate da imate u vidu i da se prilagodite, savetuje Vladimir Banić opreznost.

Inđijsko planinarsko društvo organizuje popularnu trku na otvorenom „Inđija Trail“, koja se održava u okolini Inđije. Start je kod lovačkog doma u Jarkovcima, a manifestacija obuhvata takmičare različitih uzrasta i nivoa spremnosti.

-Takmičarske staze podeljene su u pet kategorija, dužine od šest do 30 kilometara, a postoji i rekreativna staza od desetak kilometara, na kojoj učesnici nemaju takmičarski pritisak, kaže sagovornik.

Sve aktivnosti u Planinskom klubu „Železničar“ imaju za cilj uživanje u prirodi i promociju zdravih stilova života, druženja i zabave. S tim namerama osnovana je i tradicionalna manifestacija „Dunavske čarolije“, na koju su članovi kluba posebno ponosni, jer okuplja veliki broj zaljubljenika u prirodu.

-Na samoj obali Dunava, krajem avgusta svake godine održava se manifestacija u slavu prirode, sporta, muzike i dobrog druženja, priča Banić, i dodaje da je svake godine sve više učesnika i posetilaca, da je događaj odavno odjeknuo daleko i da je prerastao u tradiciju.

Na vijugavim stazama planinari ne pronalaze samo planinske vrhove, već mir u duši, prijateljstvo i snagu, jer tamo gde prestaju putevi kreću čarolije.

Mirjana Stupar

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Share this: Facebook

X