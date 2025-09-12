Završena kupališna sezona

Na Gradskoj plaži u Sremskoj Mitrovici, popularnim Brionima zvanično je završena ovogodišnja kupališna sezona.

Sa tim u vezi prestale su da rade spasilačka i zdravstvena služba, uklanja se određeni mobilijar, a Zavod za javno zdravlje Sremska Mitrovica više neće vršiti analizu kvaliteta savske vode.

Kupanje u Savi od sada je na sopstvenu odgovornost.

