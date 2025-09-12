  • petak, 12. septembar 2025.
Završena kupališna sezona
Društvo | Hronika | Sremska Mitrovica | Vesti
0 Komentara

Završena kupališna sezona

12. septembar 2025. godine

Na Gradskoj plaži u Sremskoj Mitrovici, popularnim Brionima zvanično je završena ovogodišnja kupališna sezona.

Sa tim u vezi prestale su da rade spasilačka i zdravstvena služba, uklanja se određeni mobilijar, a Zavod za javno zdravlje Sremska Mitrovica više neće vršiti analizu kvaliteta savske vode.

Kupanje u Savi od sada je na sopstvenu odgovornost.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

categories_image
Postavićemo trafiku, tu gde je kruška!
categories_image
Dušeci za predškolce
categories_image
REPUBLIČKI FOND PIO: U toku prikupljanje potvrda o školovanju
categories_image
Vlada usvojila Odluku o redovnom povećanju minimalne cene rada
categories_image
Postavljeni aparati sa pijaćom vodom u beočinskim školama
categories_image
Etno fest u Laćarku
Povezane Vesti
categories_image

Društvo | Vesti | Šid | Sremska Mitrovica

Slobodanki Grčić i OŠ „Bra...

categories_image

Društvo

NA KIOSCIMA JE NOVI BROJ „SREMSK...

categories_image

Vesti

Izmenjen režim rada Lidla

categories_image

Društvo | Vesti

Završni ispit polaže 67.430 učenika

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

Verified-by-Visa Master-Card-secure-code
Visa-kartica Mastercard-kartica Maestrocard-kartica Dinacard-kartica American-Express-kartica

© Sremske Novine 2025. Sva prava zadržana. | O nama | Uslovi poslovanja | Kontakt