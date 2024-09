Najava isključenja struje za četvrtak, 5. septembar

Za četvrtak, 5. septembar zbog planiranih radova na mreži najavljena su sledeća isključenja električne energije:

Sremska Mitrovica od 08:30 do 11:00 časova

Zmaj Jovina od broja 5 do 21 i od 2 do 12

Svetog Dimitrija od broja 17 do 39 i 26 do 30

Stari šor broj 131

Palata pravde

Semafor na raskrsnici ul. A. Čarnojevića – Svetog Dimitrija

Nacionalna služba za zapošljavanje

Erste banka

SŠ “Veljko Vlahović”

OŠ “B.P. Pinki”

Sportski centar

A. Čarnojevića od broja 2 do 8

Toplotne podstanice A. Čarnojevića brojevi: 2, 4 i 6

Svetog Dimitrija od broja 36 do 42

Toplotne podstanice Svetog Dimitrija brojevi: 38, 40 i 42

Supermarket “Idea” – A. Čarnojevića b.b.

Sremska Mitrovica od 11:30 do 14:00 časova

Naselje Kamenjar od broja 1 do 9, od 2 do 8 i brojevi 22 i b.b

Toplotne podstanice naselje Kamenjar brojevi. 3, 5, 7 i 9

Marsilijeva od broja 16a do 20g

Toplotne podstanice ul. Marsilijeva brij 20b i zgrada soc. stanovanja

Naselje Kamenjar brojevi 10, 11, 12, 13, 14 i 15

Naselje Kamenjar garaže od broja 1 do 16

Toplotne podstanice naselje Kamenjar brojevi 10, 11, 12, 13, 14 i 15

Vojvode Stepe od broja 28 do 32 i brojevi 44, 51, 83 i b.b.

Dečji vrtić “Zvezdica

