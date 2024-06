UBRZAN TURISTIČKI RAZVOJ U BANJI VRDNIK: Danas gradilište, sutra već cveće

Druga banja po posećenosti u Srbiji, Banja Vrdnik, vest da je po broju poseta pretekla i Sokobanju dočekuje u pripremama za novi infrastrkturni projekat, a to je rekonstrukcija parka u centru naselja. Reč je o još jednom projektu koji je odobrilo resorno Ministarstvo turizma i omladine.

-Mi za par dana počinjemo sa realizacijom projekta „Rekonstrukcija centralnog parka u Banji Vrdnik“, i to će nam biti osmi infrastrukturni projekat. Sve naše projekte finansira Ministarstvo turizma i omladine i lokalna samouprava. Mi smo jedna od retkih Turističkih organizacija u Srbiji koja već devet godina za redom realizuje po jedan infrastrukturni projekat godišnje. Tokom ove godine pripremljena je projektna dokumentacija zajedno sa Opštinom Irig, tačnije idejno rešenje za projekat „Pešačko –biciklističke staze Vrdnik – Pavlovci“. Za pomenuti projekat sredstva su obezbeđena i projekat će biti realizovan u ovoj godini – kaže Dragan Dragičević, direktor Turističke organizacije Opštine Irig.

Dragičević kaže da je danas posao brige o turizmu u iriškoj opštini i privilegija i obaveza. Većina ulaganja u ovoj opštini ima veze sa turizmom, a ništa se ne može raditi bez ozbiljnih projekata, čije pisanje zahteva mnogo truda i nije vidljivo građanima, ali kasnije daje vidljive rezultate.

-Za kratko vreme ćemo imati novi izgled ne samo Banje Vrdnik i Iriga nego i kompletne opštine i siguran sam da ćemo većinu projekata i realizovati. Moram da istaknem da će projekti koji imaju veze sa turizmom biti završeni do početka 2027. godine. To su: Put Irig – Krušedol, Panoramski put Irig – Vrdnik, Rekonstrukcija Doma kulture Irig, Sportska hala u Irigu, Pešačko – biciklistička staza Vrdnik – Pavlovci, Rekonstrukcija centralnog parka u Vrdniku, Vodovodna mreža Vrdnik, Izgradnja Nove Banje u Vrdniku. Ovi i još mnogo drugih projekata menjaju sliku opštine Irig. Ovo nije lista želja, sve ovo će biti završeno u naredne tri godine. Posle ovoga velika privilegija će biti rad u turizmu, dodaje Dragičević.

Banja Vrdnik je druga banja u Srbiji po broju gostiju što je pre par godina bilo nezamislivo i prva banja po konstantnom rastu broja gostiju. Trenutno je osam aktivnih gradilišta u Vrdniku.

-Možete zamisliti koliko građevinskih mašina i vozila dnevno prođe kroz Vrdnik. Zato molimo goste, a i naše meštane za malo razumevanja. Onog momenta kada počnemo cveće da sadimo, a to će biti vrlo brzo, tada ćemo postati prava turistička destinacija, kaže Dragan Dragičević.

Bum u vrdničkom turizmu desio se dolaskom Promont grupe, otvaranjem hotela Premijer akva, potom etno kompleksa Vrdnička kula, zatim i Fruških termi koje su postale deo najelitnijeg Movenpik hotelskog sistema.

Za deset godina broj noćenja se povećao 10 puta. U 2023. godini to je bilo oko 200.000, a u planu je da do 2026. taj broj “skoči” na 300.000. To se mora potkrepiti i većim brojem smeštajnih kapaciteta, ali i unapređenju sadržaja.

-Počinjemo izgradnju amfiteatra u Novoj Banji. Ovaj prostor će se koristiti za organizaciju mnogih kulturnih dešavanja u našoj opštini. Takođe je u planu da u narednom periodu Irig postane vinska prestonica Srbije. Plan je da u sledećoj godini imamo i savremeni info centar u pešačkoj zoni u Irigu. I za kraj moram da naglasim da sve ovo ne bi bilo ostvarljivo bez zajedničkog rada svih u lokalnoj samoupravi počev od predsednika do svih zaposlenih ali i naravno i mnogih udruženja i nevladinog sektora. TOO Irig ima odličnu saradnju sa resornim ministarstvom, sekretarijatom APV kao i sa Turističkom organizacijom Srbije i Vojvodine. Imamo saradnju i sa svim ostalim turističkim organizacijama Srema. Takoće smatram da tu imamo još prostora za bolju saradnju i da možemo mnogo toga zajedno da uradimo, zaključuje Dragan Dragičević, direktor Turističke organizacije Opštine Irig.

Dodaje i to da je Turistička organizacija bila i više nego aktivna i na marketingu i promociji banje i opštine putem učešća na sajmovima, izrade savremenog promotivnog materijala, saradnje sa izdavaocima smeštaja, učešća na brojnim lokalnim manifestacijama i slično. Kako kaže, nije bilo lako postoići uspeh s obzirom na to da Turistička organizacija pre desetak godina nije imala adekvatan kadar i da je nasledila i brojna dugovanja. Uz mnogo truda, omogućeno je da organizacija ima nesmetan rad i da daje svoj veliki doprinos da brojke danas pokazuju da je Balja Vrdnik po posećenosti odmah iza Vrnjačke banje.

S.B.

