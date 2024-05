NAJAVLJENA izmena režima saobraćaja na dve deonice

Preduzeće održavanje ulica i puteva “Sirmijum put” doo kao upravljač putne infrastrukture obaveštava građane da će doći do izmene režima saobraćaja na lokalnom putu Bešenovo-Bešenovački Prnjavor kao i na deonici kružnog puta od Bešenova do Šuljma i to u ponedeljak, 20.05.2024. godine u vremenu od 6 do 20.časova.

Za saobraćaj se potpuno zatvara lokalni put Bešenovo-Bešenovački Prnjavor kao i deonica kružnog puta Bešenovo – Šuljam od raskrsnice sa putem Bešenovo – Bešenovački Prnjavor.

Saobraćaj se preusmerava na alternativne pravce.

