Naselje Aleja i okolne ulice sutra bez vode

Zbog planiranih radova na vodovodnoj mreži, u četvrtak, 14. marta u vremenu od 8,30 do 13,30 sati bez vode će biti potrošači u sledećim ulicama u gradu:

-Desanke Maksimović,

-Miloša M.Đurića,

-Sremskih diverzanata,

-Jovana Cvijića,

-Ćukovac,

-Save Kovačevića,

-Miloša Obilića (od broja 5 do 103 i od broja 6 do 98),

-Žrtava fašizma (od broja 11 do 53 i od broja 32 do 72 l)

-Jupiterovoj (stambene zgrade broj 104 i 104 A).

Nakon završetka radova moguća je pojava zamućenja, pa se potrošačima preporučuje da vodu ispuste iz slavine, do pojave čiste vode.

