Borislav Škrbić, poljoprivrednik iz Martinaca

-Prošlo je skoro već dva veka od kako su se moji preci doselili iz Like u Martince. Od te jedne porodice tokom godina nastalo je 15 domaćinstava i svi živimo od poljoprivrede. Sećam se kako je moje rodno selo izgledalo šezdesetih godina prošlog veka, turska kaldrma je bila samo kroz glave ulice, a sporedne su bile blatnjave. Na njivu se išlo taljigama koje su toliko tresle da mi je kao malom uvek bilo muka kad sam se vozio na njima. U to doba sve se radilo ručno, dva puta se kopalo, špartalo se i oralo sa konjima, a ja sam uvek išao uz oca da me on nauči svim poslovima. Nekada se najviše uzgajala kudelja, ona je služila za tkanine i sejala se gusto da bi bila tanka. Kada se počupa, osuši se i nosi se na Savu da se natapa kako bi se vlakna odvojila od drvenastog dela. Nakon toga se opet suši, a zatim se donosi kući i lomi na trljicu. Svaka kuća je imala razboj jer se sve tkalo – ćilimi, ponjave, košulje, gaće… – ovako se priseća života kakav je nekada bio u njegovom rodnom selu Borislav Škrbić iz Martinaca.

On dodaje da život na selu nikada nije bio ni lep ni lak. U prilog tome govori i činjenica da se mladi iz sela sve više preseljavaju u gradove, jer im je tamo lakši život.

Bez obzira što obrađuje oko 50 jutra oranica, od čega je 24 u njegovom vlasništvu, ovaj poljoprivrednik kaže da se od toga danas više ne može živeti. Zaradi se samo da čovek ima šta da pojede i popije, ali ne pretekne ni za odlazak na odmor niti za kupovinu nekih mašina.

– Samo oni sa puno zemlje, koji imaju 100, 200 ili 1.000 jutara mogu dobro da zarade. A nekada je poljoprivrednik sa maksimumom zemlje bio gazda, dok je danas on siromašan čovek. Došlo je takvo vreme da je bolje zemlju dati u zakup nego je sam obrađivati, s obzirom da je arenda 300 evra po jutru. Zbog svega toga, ja sam se okrenuo stočarstvu, imam 20 krmača, godišnje utovim oko 250 tovljenika, a prodam i dosta i prasića. Prošla godina je bila dobra za stočarstvo jer su inputi bili niski, kukuruz i soja su bili jeftini, tako da je tu bilo zarade. U poslu mi pomaže sin, iako je on zaposlen, tako da sam ja glavni nosilac svih poslova, dok još mogu – kaže Borislav Škrbić.

On smatra da su poljoprivrednici danas u nezavidnom položaju i da im preti izumiranje.

-Kontinuirano se radi na tome jer stalno uvode neke nove propise i komplikuju administraciju, nameću pravila samo da seljaci ne bi dobili subvencije. Upravo iz tog razloga on ne bi nekome ko je mlad preporučio da se bavi ovim poslom i dodaje:

– Jedino ako u svom vlasništvu poseduje najmanje 50 jutara zemlje i još toliko da ima u zakup, tek onda bi mogao da očekuje neku zaradu. U suprotnom, ne isplati se. Ja nisam optimista, ne mislim da će biti bolje, jer sam nekada sa sedam jutara mogao lepo da živim, dokupljivao sam zemlju i mehanizaciju, školovao decu, a sada kad radim mnogo više zemlje, o takvom životu mogu samo da sanjam.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Share this: Facebook

X