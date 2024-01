Dve decenije Karitasa “Sveta Anastazija” Sremska Mitrovica

U Sremskoj Mitrovici, već dvadeset godina aktivno deluje Karitas, sledeći svoju misiju utemeljenu na socijalnom nauku Katoličke crkve, pomoći bližnjemu u potrebi, a posebno onim najugroženijima bez obzira na versku, nacionalnu, rasnu i svaku drugu različitost.

Na tim temeljima Karitas funkcioniše otkako postoji crkva, a u Sremskoj Mitrovici je organizovano započela programom podrške starima i nemoćnima kroz otvaranje Dnevnog centra i Službe kućne nege i pomoći u kući. I tada i sada mitrovački Karitas fukcioniše kao deo Biskupijskog Karitasa za Srem, a svi lokalni i biskupijski Karitasi su u strukturi nacionalnog Karitasa Srbije.

Sa vremenom se Služba kućne nege proširila i na palijativnu negu sa posebnim magacinom medicinskih i ortopedskih pomagala koja umnogome pomažu i olakšavaju negu pacijenata u kućnim uslovima. Nakon što je 2008. godine Karitas Srbije akreditovao integralni trening program obuke za negovateljice za stare, započele su prve obuke i u Sremskoj Mitrovici koje se veoma uspešno realizuju i danas.

Prema rečima Kristine Dragišić, koordinatorke Karitasa “Sveta Anastazija” Sremska Mitrovica, zahvaljujući saradnji sa edukativnim timom Zdravstvenog centra već naredne godine, mitrovački Karitas, kao prvi Karitas u Srbiji, licencirao je svoje medicinske sestre u Komori medicinskih sestara i tehničara. Uskoro su licence dobile i negovateljice, a 2012. i 2013. godine tim mitrovačkog Karitasa je akreditovao dva trening programa u Zdravstvenom savetu Srbije, referentnoj ustanovi za edukaciju zdravstvenog kadra pri Ministarstvu zdravlja.

-Tako je mitrovački Karitas, nakon samo deset godina rada, imao sve licencirane zaposlene, verifikaciju kvaliteta rada kako u zdravstvenoj, tako i u socijalnoj sferi od strane resornih Ministarstava i stručnih udruženja, te se razvio od distributera humanitarne pomoći do kredibilnog pružaoca usluga. Druga decenije rada obilovala je projektnom saradnjom sa ambasadama, EU, agencijama i organizacijama za saradnju poput GIZ-a, USAID-a, LDS Charities, inostranih Karitasa Nemačke, Švajcarske, Poljske, Italije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine… Najznačajniji među njima su bili projekti prekogranične saradnje EU sa Hrvatskom u okviru koga je otvoreno odeljenje za palijativnu negu u našoj Bolnici, projekti Ambasade SR Nemačke kojom je naš Caritas dobio veliki broj ortopedskih i medicinskih pomagala i mašinu za izradu papirne galanterije kojom je započeo svoju novu fazu socijalnog preduzetništa. Ambasada Republike Poljske kroz dva projekta opremila je volonterski centar Karitasa i kabinet za kineziterapiju. Kroz čak šest projekata Erasmus plus u tri godine, preko pedeset mladih, osoba sa invaliditetom, starijih, te volontera i stručnih radnika, proputovalo je i upoznalo kulture, načine života i rada sa ranjivim grupama u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, Poljskoj i Ukrajini, a preko stotinu gostiju smo upoznali sa lepotama našeg grada i Srbije. Preko Erasmus plus projekta „Berlinski proces“ bili smo gosti u Briselu i sedištu EU gde smo razgovarali sa poslanicima o novim idejama te fondovima usmerenim ka zemljama kandidatima i članicama. Saradnjom sa stranim partnerima, mitrovački Karitas je pomogao u nekoliko navrata donacijama našu Bolnicu, srednju medicinsku školu kao i na hiljade ugroženih porodica u humanitarnim paketima, ogrevu, odeći, obući, pećima i drugim neophodnim stvarima – kaže Kristina.

Ona ističe da je poslednjih šest godina zahvaljujući nemačkom Karitasu, implementiran i licenciran prvi sistemski način podrške osobama sa mentalnim smetnjama i oboljenjima u Sremu i dodaje:

– Kroz potpisan protokol i tačno definisanu saradnju sa Centrom za socijalni rad, zdravstvenim ustanovama i lokalnom samoupravom, razvila se posebno vredna komplementarna usluga u zajednici. Prošla godina bila je posebno uspešna jer smo relicencirali uslugu pomoći u kući i dobili licencu za rad za Dnevni boravak za osobe sa mentalnim smetnjama, a u julu smo potpisali naš prvi ugovor o programskoj podršci karitasovom boravku od strane Grada Sremska Mitrovica. Na taj način, Karitas Sveta Anastazija je dobio potvrdu o kvalitetu svoga posvećenog i profesionalnog rada kroz finansiranje lokalne samouprave.

S. Mihajlović

Reč korisnika

Koliko je važna ova dnevna usluga u zajednici govori nam Đorđe, jedan od korisnika Dnevnog boravka, koji je među prvima krenuo u avanturu preko preporuke saradnice dr Sanje Selaković.

-Volim da idem u Karitas, jer tamo imam drugare sa kojima sam se sprijateljio i družimo se i van centra. Tamo vežbamo, razgovaramo, igramo šah i druge društvene igre, pomažemo starijima, imamo svakodnevne radne zadatke, radimo i na mašini, raznosimo pomoć, ali idemo i na izlete, u galerije, na izložbe…Volim predavanja, ali najviše volim muzičke radionice sa vibroterapijom koju drži profesorka Dragana. Život mi je potpuno drugačiji otkako dolazim ovde – kaže Đorđe.

Drugi korisnik boravka Željko dolazi u centar preko dve godine po istoj preporuci. On ističe da je zahvalan svima koji su učestovali u ideji da se ovakav objekat otvori, jer on je njemu, kao i njegovim prijateljima od velikog značaja.

-Ja živim sam i život mi je pre dve godine bio prazan i tužan. Otkako sam postao član ove naše družine, mnogo sam srećniji i život mi je ispunjeniji. Volim da slikam, pa su mi ovde omogućili da stvaram. Ipak, najznačajnije mi je što sam stekao prave prijatelje. Mi smo više kao porodica ovde – kaže Željko.

