U novoj godini nove mere podrške građanima

Na poslednjoj sednici Skupštine opštine Pećinci odbornici su usvojili budžet za 2024. godinu. Novim budžetom su projektovani ukupni prihodi u iznosu od 1.858.557.707 dinara i ukupni rashodi u istom iznosu, a kako je rekao predsednik opštine Siniša Đokić, u narednoj godini predviđen je niz novih mera podrške stanovništvu, kao i proširenje već postojećih mera.

-Od novih mera izdvojio bih subvencije za pčelare, frizere i ostale stare zanate, kao i podršku roditeljima dece koja završavaju četvrti razred osnovne škole u iznosu od 10.000 dinara, i roditeljima dece koja završavaju osmi razred osnovne škole u iznosu od 20.000 dinara. Proširili smo i dve već postojeće mere. Od naredne godine će boravak u vrtiću biti potpuno besplatan za svu decu sa teritorije pećinačke opštine, a besplatne udžbenike ćemo obezbediti za svu decu koja pohađaju osnovnu školu od 1. do 8. razreda. Lokalna samouprava je i do sada snosila značajan deo troškova boravka dece u vrtiću, a besplatni udžbenici su ove školske godine obezbeđeni za osnovce od 1. do 5. razreda, tako da su obe mere značajno proširene – rekao je Đokić.

On je istakao da će i sve dosadašnje mere podrške porodici i deci nastaviti da se sprovode.

-Nijednu meru ne ukidamo niti umanjujemo. To znači da ćemo i u narednoj godini stipendirati studente i regresirati putne troškove i studentima i srednjoškolcima. Nastavićemo sa podrškom mladim bračnim parovima u iznosu od 50.000 dinara i sa podrškom za novorođenčad u iznosu od 40.000 dinara, a za novorođenčad ćemo i dalje obezbeđivati higijenske pakete. Učenike koji ostvare najbolje rezultate u učenju i u školskom sportu ćemo nagraditi besplatnim letovanjem, a obezbedićemo nagrade i za učenike koji postignu zapažene rezultate na školskim takmičenjima. I dalje ćemo nagrađivati učenike generacije sa 30.000 dinara, a nosioce Vukove diplome sa 15.000 dinara. Za decu koja pohađaju vrtić i osnovce od 1. do 4. razreda obezbedićemo novogodišnje paketiće kao i svake godine, ali novina je da će ove godine novogodišnje paketiće dobiti i deca vrtićkog uzrasta koja ne pohađaju vrtić – poručio je prvi čovek pećinačke opštine i dodao da su sve postojeće i sve nove mere usmerene na to da se unapredi kvalitet života naših sugrađana, posebno onih najmlađih.

Na istoj sednici je izglasana i Odluka o davanju saglasnosti za korišćenje školskog prostora Tehničke škole ”Milenko Verkić Neša” Pećinci za potrebe Osnovne škole ”Slobodan Bajić Paja” Pećinci, u okviru priprema za radove na kompletnoj rekonstrukciji i dogradnji pećinačke osnovne škole, koji počinju po završenom tenderu koji je u toku.

