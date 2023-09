Najava isključenja struje za petak, 22. septembar

Za petak, 22. septembar najavljena su sledeća isključenja električne energije zbog planiranih radova na mreži:

Sremska Mitrovica od 09:00 do 10:00 časova:

Drinska

Radinački put od broja 3 do 31 i od 2 do 40

Sremska Mitrovica od 10:15 do 11:00 časova

Petra Preradovića od broja 34 do 56

Ležimir od 12:15 do 13:15 časova

Maršala Tita od broja 37 do 49 i od 22 do 34

Sremska Mitrovica od 08:45 do 11:15 časova

Vojvode Stepe brojevi: 91, 93, 101, 115 i117 i b.b.

Vase Кasapskog od broja 1-17 i b.b.

Bajanova od broja 1-13 i 4-10

Vladike Nikolaja od broja 1-13 i 4-26 i b.b.

Dimitrija Frušića od broja 1-29 i 2-32 i b.b.

Stevana Sremca od broja 45-139 i b.b.

Vila “Bela ruža” – ul. Stevana Sremca broj 89a

Posavska od broja 5-13

Mali sokak

Jalijska druga od broja 7-43 i 14-46 i b.b.

Jalijska treća broj 2

Jalijska četvrta od broja 1-27 i 2-24 i b.b.

Crpna stanica “Stari Čikas” – ul. Mirka Bibića b.b.

Fekalna stanica – ul. Mirka Bibića b.b

Sremska Mitrovica od 11:45 do 14:15 časova

Stevana Sremca od broja 33-35d i br. 27

Radojke Vitasović od broja 1-11 i 2-4

Jovanke Gabošac od broja 1-3 i 2-14

Save Sogića od broja 1-9 i 2-12

Jovice Trajkovića od broja 1-21 i 2-22

Кotlarnica – ul. J. Trajkovića broj 4

MZ “Sava” – ul. J. Trajkovića broj 4

Posavska od broja 1-3

Vojislava Ilića od broja 1-19 i 2-18

Dekanske bašte brojevi: 6, 8, 9 i13

Toplotne podstanice CG – Dekanske bašte brojevi: 6, 8, 9 i 13

Vodna od broja 45a-45b i 51-59 i 40-44 i br. 24 i b.b.

Toplotna podstanica CG – ul. Vodna broj 40

Stevana Sremca od broja 1-39 i b.b.

Poslovne prostorije JКP “Toplifikacija” – ul. Stevana Sremca broj 9b

Plaža b.b.

Crpna stanica “Vodna” kod “Ribolovca”

Promenada od broja 37-39 i 45-49

Šid od 08:30 do 10:30 časova

Кarađorđeva od broja 15 do 17, od 21 do 35, od 22 do 32 i b.b.

“Delta Generali” – ul. Кarađorđeva broj 21

Кneza Miloša od broja 12 do 14

Zelena pijaca b.b.

Šid od 11:30 do 13:30 časova

Кarađorđeva od broja 3 do 13, od 2 do 20 i broj 17

Cara Dušana od broja 1 do 7, od 6 do 10 i broj 2

Skupština opštine Šid

Policijska stanica Šid

Semafor centar Šid

Opštinski sud Šid

Radio Šid Кopernikus

Кatastar Šid

Banke: Intesa, Кomercijalna, Erste, Alfa, Кredit Agrikol

Novi Banovci od 09:00 do 14:00 časova

Omladinska

Mladih

Desanke Maksimović

Krajiška,

Prijepoljska

Cara Lazara

Sretenska

Železnička

Petra Kočića,

Kralja Petra Prvog

Njegoševa

Fruškogorska od početka do brojeva 67 i 90

Crnogorska

Zmaj Jovina

Vuka Karadžića

Nikole Tesle

Svetosavska

Pionirska

Beogradska od početka do brojeva 43 i 48

Proleterska

Ribarska od brojeva 1i 2 do brojeva 26 i 27

Školska

Sportska, Partizanska od početka do brojeva 73 i 90

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Share this: Twitter

Facebook