Dve godine humane misije

Za dve godine postojanja Udruženje Roma “Za našu decu” čiji su osnivači Laćarci, umnogome je pomoglo pripadnicima ove nacionalne manjine kroz razne humanitarne akcije. Planovi za naredni period neće biti ništa manji, rodile su se i neke nove ideje.

-U planu je da kao i prošle godine obezbedimo preko donatora za socijalno ugroženje, decu bez roditelja i sa samohranim roditeljima, jedan broj paketića. Prošli mesec smo imali akciju gde smo jedan broj paketića izdvojili i poslali za Dečije selo u Sremskoj Kamenici, pa ni ovaj put to nije isključeno, dok bi podela drugog dela bila organizovana u Laćarku. Videćemo šta imamo na raspolaganju, prošli put smo podelili 250 paketića – kaže Zudija Hopić ispred Udruženja.

Iz Udruženja gledaju da preko REDI (Romski biznis klub) organizacije uključe što više romskih privrednika, a tim povodom održan je sastanak i sa predstavnicima Privredne komore Vojvodine.

-Neophodno je da ljudi shvate da nismo tu da rešavamo njihove privatne probleme. Prezadovoljan sam šta smo postigli za ove dve godine, upoznali puno ljudi i velikih organizacija kojima plasiramo probleme naših ljudi. Obezbedili smo 12 grantova, nepovratnih kredita u vrednosti od 750 do hiljadu evra, ako je neko frizer, dobio je mašinu za taj posao i slično. Nažalost, ljudi to slabo koriste i čak zloupotrebljavaju. To nam je bila neka vrsta škole, sada smo oprezniji po tom pitanju – navodi Laćarac.

Najveći fokus Udruženja u narednom periodu biće na tome da se pomogne deci koja se školuju, da se podrže i oni koji žele da idu na fakultet. Na kraju, cilj je da i svi dobiju posao u struci nakon završenog obrazovanja. Ali to nije sve.

-Planiram da osnujem Zadrugu sakupljača sirovina i reciklažnog otpada, trebalo bi da bude registrovana od januara, pa da uključimo sakupljače i da im pomognemo da se registruju, uđu u skraćeno radno vreme, da ne budu samo korisnici socijalne pomoći. Znam dosta Roma koji su uspešni, ali želimo i da napravimo olakšice za one koji žele da se registruju, a nisu upućeni u sve detalje – zaključio je Hopić.

Ovo Udruženje nastavlja sa akcijama podrške Romima, a samo u ovoj godini kroz saradnju sa Bankom hrane Vojvodine podeljeno je oko pet tona voća i povrća, a podršku u svom delovanju imaju i od Mesne zajednice Laćarak.

