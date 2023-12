Da bi znanje raslo, mora da se deli – #poljoprivrednaznanoteka mlade Milane Vondraček

Vrdnik- Matematičar će reći da kad se nešto podeli ono je manje. Kod Milane Vondraček iz Vrdnika je upravo suprotno. Svoje znanje master inženjera zaštite bilja deli i šakom i kapom. Ova mlada devojka ima tek 27 godina i zvanično radi kao profesor više predmeta u Srednjoj stručnoj školi „Stevan Petrović Brile“ u Rumi, ali daleko od punog fonda časova. Znanje deli i u školi, ali i putem društvenih mreža, gde je svakako jedinstvena u našoj zemlji. Ali da nam niko ne zameri, njen angažman na društvenim mrežama daleko je drugačiji od većine lepih, mladih, atraktivnih devojaka. Zajedno sa ocem Miodragom Vondračekom, magistrom zaštite bilja, koji je iste struke kao i Milana, već godinu dana vodi instagram stranicu Poljoprivredna znanoteka tata i ćerka – #poljoprivrednaznanoteka. Na toj stranici otac i ćerka daju savete vezane za poljoprivrednu proizvodnju i zaštitu bilja.

-Sigurni smo na našim prostorima ovde u Srbiji jedinstveni sa ovom našom idejom. Osim što smo mi otac i ćerka i najbolji prijatelji, mi smo i kolege sa istog fakulteta i istog smera. Naš cilj je uvek bio da doprinesemo, da na tom putu svakom budemo od koristi. Ja sam došla na ideju da to bude Poljoprivredna znanoteka zato što su poljoprivreda i znanje jedine stvari bez kojih niko od nas ne može da opstane. Poljoprivreda I priroda nam dajU potpunu slobodu i mogućnost za opstanak, a znanje moć za sigurnost, kaže Milana Vondraček, master inženjer fitomedicine.

Kako kaže, želi da zajedno sa ocem bude na korist svakome ko vidi bilo kakvu poteškoću u procesu proizvodnje i svakome ko oseti da se udaljio od prirode. Tako i prenose znanje u pogledu zaštite bilja, sa svakog aspekta- rukovanje pesticidima, zaštita od korova, štetočina, insektima, ali da na prvom mestu sve to bude na zdrav način. A znanje je tu da se deli, bez obzira na to što se i ono naplaćuje.

-Znanje treba da se deli, jer samo sa deljenjem dolazi do umnožavanja. Mnogi to znaju da naplate i to je sasvim ok, svi smo se školovali za to, ali ja nekako ne vidim sebe u tom nekom svetu. Možda verovatno neću biti bogata, mada sama reč BOGat znači nositi Boga u sebi. A aPARAt je onaj koji ima novac. Ja sam tu da pružim ono što znam i mislim da će se na kraju sve naplatiti onako kako treba. Uostalom nije sve materijalno, kroz osmeh govori Milana Vondraček.

Vođenje takve stranice zahteva terenski rad, gumene čizme i garderobu kakva se retko viđa kod atratktivnih devojaka na društvenim mrežama. Takva stranica nije samo puko pisanje iz sobe, već podrazumeva vedro nebo u svim vremenskim prilikama.

-To je terenski rad, na njivi i nikako nije puko snimanje i pisanje teksta. Naš posao ima za cilj da budeš u prirodi u dodiru sa biljkama, ljudima, proizvođačima, u dodiru sa nebom, a naša kancelarija je njiva. Zato sve prenosimo slikovito, onako kako jeste, a to je teren. Zaštita bilja zahteva čizme, vrlo retko štikle. To mora da se voli, a glumi i foliranju nema mesta, dodaje Milana.

A dodir i ljubav prema prirodi svakako ovu mladu devojku vode ka organskoj proizvodnji i svemu što će okruženje ostaviti sa što manje posledica od ljudskog nemara i težnje za masovnom proizvodnjom.

-Želela bih da se usmerim na organsku proizvodnju i eventualno neku privatnu poljoprivrednu stručnu službu, ali da to bude organska proizvodnja i nešto vezano sa lekovitim biljkama. Kroz to bih u budućnosti želela da olakšam našoj omladini i budućim generacijama, da ne lutaju kao što sam ja, da imaju jedno mesto gde će steći sigurnost i znanje i truditi se to dalje da dele, a svoje znanje da pretoče u praksu, kaže Milana.

Njena stranica Poljoprivredna znanoteka traje već godinu dana i s obzirom na to da nije sponzorisana, kaže da je prilično zadovoljna odzivom publike. Planira ozbiljnije da se posveti savetima vezanim za organsku proizvodnju, edukaciji, ne samo publike, već i sebe same.

– Moj najveći strah u životu nije da ću umreti ružna, ja ne želim da umrem glupa. Fizički izgled i vizuelna upečatljivost su prolazna stvar i na kraju ćemo svi biti stari i poružnjeni. Nikad nisam gledala da promovišem sebe, već da to bude na korist drugog. Cilj svakog od nas trebalo bi da bude da mreže više koristimo za dobrobit zajednice, mnogo više u odnosu na samopromociju, zaključuje Milana Vondraček, devojka koja prema našem skromnom mišljenju svakako izdvaja iz mase.

Za prenos znanja i u školi i putem društvenih mreža kaže da ono dopre do svakog ako se predavač potrudi i ume dobro da posmatra. Mladi ljudi nisu ni svesni svog potencijala i imaju mnogo više mogućnosti i kako kaže, pa duboko veruje da će svi oni u jednom trenutku u životu umeti da izvuku tog zeca iz rukava. U međuvremenu, Milana će se truditi da svoje znanje usmeri kao organskoj proizvodnji i zahvalnosti prirodi i zemlji za sve što su nam dali, posebno biljkama za koje kaže da imaju unutrašnji svet kakav kao ljudska bića ne možemo ni da zamislimo.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Share this: Facebook

X