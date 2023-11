Ruma-U Rumi počinje rekonstrukcija Industrijske ulice i u prvoj fazi radiće se deonica od Železničke do ulice Avgusta Cesarca( do Vatrogasca). S tim u vezi na pomenutoj deonici do kraja godine važiće izmenjen režim saobraćaja na suženom kolovozu dvosmerno ili po potrebi naizmenično, u skladu sa signalizacijom preduzeća Sremput koje izvodi radove. U planu je kompletna rekonstrukcija ulice dužine 5,5 km od kružnog toka kod Rigovog mlina do obilaznice i magistralnog puta Novi Sad-Šabac.

