Izmena režima saobraćaja zbog radova u Pavlovačkoj ulici u Rumi

Ruma-Od 17.novembra do 31.marta zbog radova na rekonstrukciji Pavlovačke ulice od kružnog toka do Lenjinove biće izmenjen režim saobraćaja, a delom će doći i do potpune obustave. Radovi će biti podeljeni u tri faze kako bi se obezbedilo funkcionisanje lokalnog i tranzitnog saobraćaja tokom trajanja radova, navode u “Sremput” AD.

Faza 1: od uklapanja u kružni tok, do raskrsnice sa Lenjinovom (obuhvatajući i raskrsnicu sa Lenjinovom).

– Iz pravca Pavlovaca i Vrdnika, saobraćaj se, uz usaglašavanje postojećih znakova vođenja, kanališe duž Ulice M. Crnjanskog (za centar i tranzit) i duž Ulice M. Pijade, Jezerske, Lenjinove i Tivolska, do Ulice V. Karadžića (za Sremsku Mitrovicu i autoput), gde se vođenje nastavlja postojećim saobraćajnim znakovima vođenja.

– Iz pravca Sremske Mitrovice, početak preusmeravanja je na raskrsnici Ulice V. Karadžića i Tivolske, gde se putokazima (III -205 i III -302.1) vozila usmeravaju na obilazak za Putince i Vrdnik duž Tivolske, Lenjinove, Ulice 7. Vojvođanske udarne brigade, a potom Jezerskom i Moše Pijade do kružnog toka.

– Iz pravca Inđije i Pećinaca, početak preusmeravanja je na raskrsnici Glavne i Iriške ulice, gde se putokazima (III-205 i III -302.1) vozila usmeravaju na obilazak za Putince i Vrdnik duž Iriške ulice. Kao primarno, ovo preusmeravanje je prvenstveno namenjeno kamionima, kako bi se ispoštovala postojeća ograničenja namenjena ovoj kategoriji vozila. Obilazak se nastavlja na raskrsnici Iriške i Ulice 15. avgusta. Postojeći saobraćajni znakovi vođenja na raskrsnici Iriške i Ulice 15. avgust, nisu u koliziji sa novonastalim okolnostima, te intervencije na njima nisu potrebne. Iz Ulice 15. avgust, saobraćaj se vodi na Orlovićevu, sve do Ulice M. Crnjanskog, gde se, na kružnom toku, izlazi na Pavlovački put. Ni na raskrsnici Orlovićeva – 15. avgust i 15. maj, usaglašavanje postojećih znakova vođenja, nije potrebno.

– Iz pravca centra, na raskrsnici Orlovićeva – 15. maj, 15. avgust, putokaznim tablama (III -206 i III -302) vozila se usmeravaju na obilazak za Putince i Vrdnik duž Orlovićeve ulice.

– Sa južne strane Pavlovačke ulice, preusmeravanje na obilazak počinje putokazima (III -205 i III -302.1) na raskrsnici sa Ulicom 15. maj, na Ulicu 15. maj, uz usaglašavanje postojećih znakova vođenja. Upozorenje na radove i obustavu saobraćaja na rastojanju definisanom dopunskom tablom tipa IV-1, predviđeno je na severom kraku ove raskrsnice, kao i neposredno posle ukrštaja sa vezom Pavlovačke i Nušićeve ulice.

