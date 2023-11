Državni sekretar u Ministarstvu sporta Marko Кešelj posetio Beočin

Državni sekretar u Ministarstvu sporta Marko Кešelj nedavno je posetio Odbojkaški klub „Beočin“ i Кarate klub „Cement“ i prisustvovao trenizima mladih sportista.

Кešelja su u Sportskom centru „Beočin“ dočekali predsednica opštine Beočin Biljana Janković, predsednik Sportskog saveza opštine Beočin Stojan Ivanović kao i predstavnici pomenutih sportskih klubova.

Državni sekretar je u razgovoru sa predsednicom opštine imao priliku da se upozna sa ulaganjima u sport i sportsku infrastrukturu u Beočinu. On je naglasio da Ministartsvo sporta Republike Srbije prepoznaje i manje sredine kao i da su svi sportski klubovi podjenako važni.

-Zahvaljujem se Beočinu na izuzetnom gostoprimstvu, zadovoljan sam onim što sam danas imao priliku da vidim i kako se lepo radi sa decom koja ovde treniraju. Ministastvo sporta želi da pokaže da za nas nema malih klubova već da su svi podjenako važni. Obilazili smo mnoge klubove do sada širom Srbije a simboličnom donacijom opreme želimo da pokažemo da nam je svako dete bitno. Što se tiče planova za budućnost, svi sportisti treba da znaju da je Ministarstvo sporta tu za njih i da ćemo se, pored velikih infrastrukturnih projekata, u narednom periodu baviti upravo decom, od predškolskog uzrasta i nadalje i njihovim usmeravanjem ka bavljenju sportom – istakao je Кešelj.

Predsednica opštine Beočin Biljana Janković istakla je da je sport u Beočinu veoma važan društveni segment te da loklana samouprava finansijski podržava rad gotovo svih klubova na teritoriji opštine.

-Opština Beočin je u ovoj godini izdvojila 14 miliona dinara za podršku radu sportskih klubova a od prošle jeseni smo uveli i neke lepe novine a to je da novčano nagrađujemo naše već profilisane sportiste koji ostvare vrhunski rezulatat na državnim i međunarodnim takmičenjima. Raduje me što je njih sve više i što smo u prilici da ih podržim. Pored toga veoma su važna ulaganja u sportsku infrastrukturu i ove godine smo završili dva važna projekta. a to je rekonstrzukcija sportskih terena za male sportove u beočinskoj „Špicer bašti“ gde je uloženo 10.7 miliona dinara kao i rekonstrukcija sportskog terena za male sportove u Osnovnoj školi u Rakovcu. Nadam se da ćemo kroz dobru saradnju sa svim pokrajinskim ali i republičkim

institucijama nastaviti da ulažemo u sport i da pružamo podršku našim sportistima među kojima je sve više dece – istakla je Jankovićeva.

foto: Ismet Ademovski

