Slavlje rukometašica “Srem Santa”

U okviru šestog kola Super B ženske rukometne lige Srbije ŽRK “Srem Santa” na domaćem terenu savladao je SUŽR “Radnički” iz Beograda rezultatom 26:21 (13:13).

Odlična igra domaće ekipe na početku utakmice doprinela je tome da su Mitrovčanke vodile non-stop sa dva do tri gola razlike i tu prednost su održavale do dvadesetog minuta igre. Gostujuća ekipa u tom momementu uspeva da izjednači i da prati Srem do kraja prvog poluvremena.

U nastavku ponovo jako dobra igra Srema, ređaju se brzi kontranapadi, a čvrsta igra u odbrani, što je dovelo do toga da domaće rukometašice još jednom dođu do prednosti od nekoliko golova. Tu razliku u golovima održavale su do kraja utakmice i tako zabeležile još jednu vrednu pobedu koja ih drži na drugom mestu na tabeli.

ŽRK “Srem Santa” je igrao u sastavu: Špoljarić Milica, Srdanović Marina, Šerfezi Marija-2, Mitrić Marija-4, Dragović Nataša-1, Ožegović Anđela, Radulović Nataša-6, Durać Anja, Mijailović Andrea-4, Đorović Dunja, Vasiljević Jana, Bulatović Nikolina-3, Đukičin Teodora-6, Špoljarić Marina, Drakula Anastasija, Skendžiuć Maja.

Treneri: Kojović Saša i Drča Dušan

SUŽR “Radnički” je igrao u sastavu: Janković Katarina, Mrđen Milica, Kostić Anja, Mandić Teodora-3, Orović Dea, Petrović Ksenija-5, Petković Tamara-2, Tepša Marija, Ignjatović Zorana, Živković Maša-3, Vukosavljević Nina-1, Radonjić Ana, Ilić Aleksandra, Penić Anja-2, Zelić Glorija-4, Vasić Aleksandra-1.

Treneri: Mijatović Ivan i Grbić Darko.

Sudije: Dobrijević Tadej iz Novog Sada i Marković Dejan iz Vrbasa. Delegat: Pantić Anja iz Novog Sada.

Za najboljeg igrača utakmice proglašena je Đukičin Teodora iz ekipe “Srem Santa”.

Narednog vikenda naša ekipa ide u goste u Bor, prvoplasiranoj ekipi na tabeli, “Bor Zijin Copper” i to će biti i derbi kola ove lige.

Piše/foto: D. Simunović

