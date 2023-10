BERBA GROŽĐA U ŠКOLSКOM VINOGRADU: Manji zasadi –manja briga

Tradicionalno, krajem septembra, učenici Srednje stručne škole „Stevan Petrović Brile“ iz Rume učestvuju u berbi grožđa u školskom vinogradu. To je deo obavezne praktične nastave koja se organizuje za učenike smera poljoprivredni tehničar. Učenici treće godine već slušaju predmet voćarstvo i vinogradarstvo, a školski vinograd sa 500 čokota se prostire na 15 ari. U školi kažu da su zadovoljni prinosom od preko jedne tone, s obzirom na to da su uspeli da se izbore sa plamenjačom.

-To je praktičan dan u vinogradu i to je najlepši dan u vinogradu kada je berba. Svi su zajedno i zajedno rade i tako se podstiče timski duh među učenicima, ali i ovo je prilika da se upoznaju sa školskom ekonomijom. To je najbitnije jer škola je iznedrila mnoge stručnjake u oblasti poljoprivrede i nadamo se da će se to nastaviti. Naglasak stavljamo na praktičnu nastavu, na opipljivom i konkretnom radu i nadamo se da će neko od naših đaka biti stručnjak koji će nositi kompletnu proizvodnju tamo gde bude radio, a za to je potrebno stručno znanje, rekao je direktor SSŠ „Stevan Petrović Brile“, inače profesor stručnih predmeta u oblasti voćarstva Aleksandar Mišković.

Za potrebe nastave i upoznavanja sa onim što učenike čeka u realnom poslu, u školskom vinogradu se gaje stone i vinske sorte grožđa. Od vinskih tu je kvalitetan kaberne i merlo, a od stonih kardinal, hamburg, afusali. U planu je i kombinacija sorti koje je stvorio institut u Novom Sadu. Кonkretno u planu je podizanje vinograda sa redukovanom zaštitom gde će se gajiti sorte genetski tolerantnije na gljivična oboljenja.

-Sorte stvorene na Institutu u Novom Sadu preporučujem da se gaje na okućnicama i manjim površinama gde ne moramo da se posvetimo toliko zaštiti. A biće solidan prinos i kvalitet, poručuje profesor Mišković.

Zato u školi kažu da sve zainteresovane za gajenje loze mogu da posavetuju u pogledu podizanja zasada na manjim površinama, gde ljudi poluamaterski mogu da se bave ovom granom poljoprivredne proizvodnje, a da opet uživaju u čarima vinogarada, bez velike bojazni od oštećenja ili gljivičnih oboljenja.

S.B.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Share this: Twitter

Facebook