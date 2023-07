Pod okranskim udarima spasili desetine života

Čitajući ovaj tekst, neko bi možda pomislio da je plaćena reklama. Međutim, novinarka ovog lista nije mogla, a da ne posveti par redova službi bezbednosti „Nintel“ iz Sremske Mitrovice koju predvodi Aleksandar Petković. Dobro poznata lica Mitrovčanima, još jednom su sugrađanima svojim delovanjem pokazala da su dorasla raznim nepredviđenim, opasnim i izuzetno izazovnim situacijama, kao i da su u njihovoj blizini dosta sigurniji.

Tako zaista i jeste, fizički spremni da odgovore svakom zadatku koji se nađe pred njima, staloženi, mirni, organizovani i neustrašivi suprotstavili su se olujnom vetru koji je prošle srede pogodio Srem i na bezbedno evaukisali na desetine građana. Spasioci na Gradskoj plaži uspešno su evakuisali građane kako sa peščanog dela i iz vode, tako i sa splava koji je reka nekontrolisano nosila.

Petković za Sremske novine kaže da je vrlo ponosan na sve zaposlene u svojoj službi, te da nju čini skup pažljivo selektovanih, pre svega mladih ljudi.

-U sredu oko 18:30 časova kada smo primetili da se vremenski uslovi izuzetnom brtinom pogoršavaju i da se sprema nevreme, sa dva megafona počeli smo da upozoravamo ljude duž plaže da istu napuste u što kraćem vremenskom roku. Upućivali smo ih da se sklone ispod jednog restorana ili na kej. U tom trenutku bilo je oko 40 ljudi na obali, a četiri osobe su se nalazile u vodi. Vrlo brzo su nas poslušali svi. S obzirom da smo mi na našoj plaži angažovani već godinama unazad i da su Mitrovčani upoznati sa poslom koji obavljamo, shvatili su nas vrlo ozbiljno. Kada su se svi građani sklonili sa plaže, moji spasioci koji su bili u smeni i ja, isprva smo se smestili u objekat zdravstvene službe – priča Petković.

Kako je želeo da još jednom proveri da li su svi evakuisani, zajedno sa još dva spasioca biva zarobljen u kućici na samoj plaži.

-Za samo nekoliko minuta nastao je haos, vetar je lomio i kidao sve pred sobom, dizao u vazduh ono što nije bilo pričvršćeno za tlo. Bilo je skoro, pa nemoguće, samo proviriti iz spasilačke kućice. Pesak je rezao kožu i mi smo mogli samo da posmatramo kako iz minuta u minut jedna od najlepših plaža u našoj zemlji biva uništena. Vetar je između ostalog odneo i naša tri čamca za spasavanje, skuter, bove i takozvano „ostrvo“ koje se nalazilo na vodi, a ubrzo su i jedan splav i brojni čamci, koji su bili privezani duž obale, plutali rekom. Talasi su bili visoki, preko metar i po. Prosto, neverovatne scene su nam se menjale pred očima – nastavlja Aleksandar.

Samo nekoliko momenata kasnije, niz Savu se nekontrolisano kretao još jedan splav – ovaj put reč je bila o ugostiteljskom objektu.

-Vetar se polako smirivao, ali je sasvim jasno do nas doneo molbe gostiju sa splava da im pomognemo. Panično i uplašeno su nas zvali, čuli smo kako viču da među njima ima dece i sama ta spoznaja unela je dodatnu dramatičnost u čitavu situaciju. Znali smo da vremena za čekanje nemamo, a kako nismo mogli da priđemo našim čamcima, u pomoć nam je pritekao jedan naš sugrađanin koji se sa svojim katamaranom zatekao na reci. Zahvaljujući njemu došli smo do čamaca i krenuli u evakuaciju splava. Iskren da budem, zaista ne znam tačan broj ljudi koji se u to vreme našao u tom ugostiteljskom objektu i koje smo uspeli da vratimo bezbedno na obalu. Koliko sam upoznat, a detalje sam čuo naknadno, na splavu je bila u toku rođendanska proslava kada je oluja nastupila. Prosto u čitavoj toj zbrci, panici i strahu koji je vladao među njima, nije nam bilo ni važno da znamo njihov tačan broj, već da ih prvo smirimo, a potom evakuišemo. Zadatak je uspešno obavljen i svi su bezbedno vraćeni na obalu – objašnjava Petković.

Po evakuaciji ljudi pristupilo se i vraćanju čamaca koje su vetar i reka odneli daleko od obale, zatim bova, a u jednom trenutku spasilac Đorđe Nedeljković je u „mrtvom“ mraku uronio u Savu kako bi otkačio sajle koje su se zapetljale.

-Ovo je bio jedan pravi ispit spremnosti za sve moje spasioce i mogu slobodno da kažem da su ga položili sa čistom desetkom, svako je znao koji je njegov zadatak i šta treba da radi, bili su izuzetno smireni, pribrani, efikasni i ponosan sam na sve njih. Najbitnije je da smo mi naš posao odradili na visokom nivou, da niko nije povređen i da su se naši sugrađani bezbedno vratili svojim kućama – zaključio je Petković.

