Otvaranje velike dvorane Kulturnog centra -obnova posle 37 godina

Ruma- Bogatim programom i pozorišnom nedeljom u Rumi je svečano otvorena renovirana Velika sala Kulturnog centra „Brana Crnčević“. Podsetimo, letos je počela dugo očekivana reparacija sedišta i podova u sali koja prima 700 gledalaca. Ovo je bila prva obnova Velike sale nakon 37 godina od otvaranja ove kulturne ustanove, izgrađene 1985.godine. Za to su sredstva bila obezbeđena putem projekta „Gradovi u fokusu“ Ministarstva kulture i informisanja u iznosu od sedam miliona dinara i iz budžeta Opštine Ruma u iznosu od tri miliona dinara. To je bilo prvi put da se na ovakav način obezbeđuju sredstva iz resornog ministarstva, rekla je predsednica Opštine Ruma, Aleksandra Ćirić.

-Kulturni centar „Brana Crnčević“ je zaslužno dobio ova sredstva jer 37 godina u ovu ustanovu nije ništa ulagano. Nakon 37 godina odlučili smo da obnovimo sve ustanove kulture, uključujući domove kulture po selima, a prvi na red je, zahvaljujući sredstvima ministarstva došao naš Kulturni centar. Ova ustanova 37 godina radi punim kapacitetom i čini kulturnu fizionomiju našeg grada, okuplja sve kulturne sadržaje od profesionalnih do amaterskih, koja neguje duh i tardiciju našeg grada. Zato je naša dužnost ulažemo u ovu ustanovu, koja služi na čast i ponos svih nas njenih korisnika, rekla je Aleksandra Ćirić, predsednica Opštine Ruma.

Kulturni život u Rumi razvoj je počeo da doživljava još u prvoj polovini 19.veka, organizovanjem i osnivanjem brojnih kulturno umetničkih društava i zajednica. Dom kulture osnovan je 1953.godine kao prva poseratna državna gradska kulturna institucija, a ubrzo menja ime u Kulturno prosvetna zajednica Ruma. Kulturni centar je izgrađen 1985.godine sredstvima samodoprinosa. Velika sala Kulturnog centra „Brana Crnčević“ Ruma jedna je od najvećih u zemlji sa 700 mesta i važi za salu sa najboljim akustičnim karakteristikama koje se porede sa onima u beogradskom Kolarcu i zagrebačkom Lisinskom. Godišnje kroz nju prođe između 50.000 i 60.000 posetilaca. U programu svečane akademije su učestvovali Gradski tamburaški orkestar „Branko Radičević“ Ruma, rumski hor Srpsko pevačko društvo, solista na harmonici Veljko Ljuština i vokalna solistkinja Agota Vitkai Kučera.

-Predstoji nam jedna uzbudljiva kulturna jesen i zima, potrudili smo se za to i nadam se da je ova svečana akademija bila najbolji test za čuvenu akustiku naše sale. I u bivšoj Jugoslaviji ova sala je bila poiznata po tome, upoređivali su je sa Lisinskim, Kolarcem, a u Vojvodini kažu da nema sale za poređenje. Program je bio upravo onakav kakav treba da bude za ovu dvoranu, to su naša kulturno umetnička društva, to su ljudi koji su potekli iz ovog grada i koji godinama upravo u ovoj sali nastupaju i vežbaju i meni je čast i zadovoljstvo da su upravo oni dali pečat večerašnjoj akademiji i sa njima nastavljamo saradnju kao i do sada, dodala je Katarina Filipović, direktorka Kulturnog centra „Brana Crnčević“ Ruma.

U narednim danima nastavljaju se programi povodom otvaranja sale, pa će 28.oktobra na programu biti Veče Ivana Bosiljčića, a 29.oktobra predstava „Balkanski špijun“.

Osim ovih sredstava za renoviranje, iz opštinskog budžeta za Kulturni centar opredeljeno je dodatnih 10 miliona dinara u dva navrata za dalje uređenje spoljašnjosti i unutrašnjosti objekta. Najavljeno je dalje ulaganje, pored svih dosadašnjih, a to će biti uređenje rotacione bine, elektroinstalacija i svega neophodnog da bi KC i dalje zadovoljio sve potrbe velikih pozorišnih i baletskih predstava i ostalog kulturnog programa.

Festival muzičkih društava Vojvodine

Prvi program u novoj renoviranoj sali Kulturnog centra je bio 58.Festival muzičkih društava Vojvodine, na kom je učestvovalo 11 horova u dve festivalske večeri. Festival muzičkih društava Vojvodine u Rumi je najveća manifestacija amaterskog muzičkog stvaralaštva u Vojvodini, a ustanovljen je 1964. godine. Ove godine, nakon folklora, nastupali su horovi: Hor i orkestar muzičke škole „Davorin Jenko“ Beograd; Vokalni sastav „Polifonika“ Udruženja „Bingo“ Sremska Mitrovica; Ženska vokalna grupa „Mironosice“ Subotica; Ansambl „Arodisi“ Laćarak; Omladinski hor Muzičke škole „Petar Krančević“ Sremska Mitrovica, Hor „Bački pevači“ Kulturnog centra Vrbas, Srpsko pevačko društvo u Rumi; Ženski crkveni hor „Sveti Josif Temišvarski“ Kikinda, Crkveno pevačko društvo „Žene mironosice“ Zrenjanin, Hor „Ars vokalis“ Beograd i Pevačko društvo „Prepodobni Rafailo Banatski“ Zrenjanin.

Na svečanom otvaranju festivala sekretar Saveza umetničkog stvaralaštva amatera Vojvodine Savo Mučibabić je istakao da Ruma zaslužila da bude domaćin ovakvog festivala, jer je prvi ikada susret velikih horova održan upravo u Rumi, povodom 500 godina od Kosovskog boja i to na insistiranje građana.

-Svih ovih godina Ruma je pokazala iskrenu želju da se jedan ovakav festival održava i ne samo to, rumska publika i te kako zna da vrednuje i da svečanost horskog izvođenja dopuni iskrenim aplauzima. Takođe, voleo da se svi podsetimo na profesora horske muzike, velikog Borisa Černogubova, koji nas je nedavno napustio. Dugo godina je pomagao i rad festivala i Saveza umetničkog stvaralaštva i zato umesto minuta ćutanja bih voleo da se u njegovu čast čuje jedan aplauz, rekao je Mučibabić.

